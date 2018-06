AA Gent kondigt verrassende nieuwe kledingsponsor aan

KAA Gent speelt vanaf het seizoen 2018-2019 in Craft kleding. De club en het sportmerk hebben een akkoord bereikt over een partnership tot minimaal 2021. Craft Sportswear wordt de officiële kledingleverancier voor alle vertegenwoordigende elftallen van de club.

Commercieel en marketing directeur Serge Platel van KAA Gent: “KAA Gent zocht een nieuwe kledingsponsor die de waarden van onze club uitstraalt en heeft die gevonden in Craft. In diverse sporttakken heeft Craft bewezen dat zij staan voor duurzaamheid, kwaliteit en klasse. Craft zocht een club in België die ambitie en strijdvaardigheid uitstraalt en heeft die gevonden in KAA Gent. Zoals de Buffalo’s een vaste challenger zijn voor de top van het Belgisch voetbal, wil Craft een challenger zijn voor de grote teamwear spelers. Alle ploegen van KAA Gent (eerste ploeg, beloften, jeugd en KAA Gent Ladies) spelen vanaf volgend seizoen in Craft kleding.”

Adri Zwarthoff CEO van Craft Benelux: “Vorig seizoen hebben we de eerste stap gezet om Craft teamwear te positioneren door onze samenwerking met PEC Zwolle te intensifiëren. Ook andere voetbalclubs zoals S.G. Dynamo Dresden en SV Darmstadt volgden. Craft heeft haar ambitie, om een belangrijke teamwearspeler te worden, kracht bijgezet door de samenwerking met een aansprekende profclub als KAA Gent aan te gaan. KAA Gent is club met een rijke historie waarbij de clubwaarden “familiaal, sportief, uitmuntend en eigenzinnig” goed aansluiten bij Craft. Net zoals Craft hecht KAA Gent veel waarde aan kwaliteit en uitstraling, twee partijen die elkaar kunnen versterken. We kijken uit naar een goede samenwerking zodat dat spelers, de staf en de fans met trots de nieuwe kledinglijn kunnen dragen.”

Over Craft

Craft Sportswear, met haar roots in Zweden, ontwikkelt en fabriceert al meer dan 40 jaar functionele sportkleding en ondersteunt wereldwijd vele topatleten. Craft is in 1977 begonnen met het ontwikkelen van baselayers om het lichaam droog en op de juiste temperatuur te houden onder alle omstandigheden. Craft is hard gegroeid en heeft het aanbod verbreed met collecties in baselayer, bike, run, trainingwear, teamwear en footwear. Craft is gepassioneerd over elk detail en zorgt ervoor dat elke sporter optimaal kan presteren op elk niveau. Craft is onderdeel van de New Wave Group welke als beursgenoteerde onderneming vertegenwoordigd staat aan de Stockholm Stock Exchange. Meer informatie over Craft, is te vinden op