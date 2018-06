Levenslang voor man die in Stockholm aanslag met vrachtwagen pleegde

Een Zweedse rechtbank heeft donderdag de Oezbeek Rakhmat Akilov die vorig jaar in de Zweedse hoofdstad Stockholm een aanslag met een vrachtwagen heeft gepleegd en daarbij vijf mensen heeft gedood tot levenslang veroordeeld.

Eerder had de veertigjarige IS-aanhanger toegegeven dat hij een gestolen vrachtwagen opzettelijk in een mensenmenigte had gestuurd in de Drottninggatan, de bekendste winkelstraat van Stockholm. Bij de aanslag op 7 april 2017 doodde hij vijf mensen, onder wie een 31-jarige Belgische vrouw uit Lembeek.

Tijdens zijn moordende rit riskeerde hij volgens de aanklacht ook de dood van 150 andere mensen.

Akilov wilde naar eigen zeggen bereiken dat Zweden de strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) zou opgeven.