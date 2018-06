Serge Gumienny is niet gerust in arbitrage op het WK in Rusland: “Er gaan ongetwijfeld problemen zijn”

Serge Gumienny (46) is in september 2017 als topref gestopt – de motivatie was weg, de fysieke testen lukten niet meer. Maar de Limburger blijft een autoriteit, met 304 wedstrijden in eerste klasse op zijn naam. Slechts vijf refs deden ooit beter. En hij blijft gebeten door dat fluitje: “Bij elke match die ik zie, kijk ik nog steeds alleen naar de ref.” En dus gaan we dit WK elke keer als het brandt rond de arbitrage Serge bellen. We legden hem alvast vier heikele thema’s voor.