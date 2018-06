Cateringbedrijf Esthio mag opnieuw maaltijden leveren aan scholen en bedrijven na salmonellabesmetting

Niet alleen de Harelbeekse traiteur maar ook de getroffen scholen zijn niet te spreken over de late communicatie van minister van Landbouw Denis Ducarme. Die liet woensdagavond weten dat het cateringbedrijf Esthio donderdagochtend niet mocht leveren aan scholen. De directies spreken van een gebrek aan respect en hielden donderdagnamiddag een steunactie aan het bedrijf. Ondertussen raakte bekend dat de traiteur vanaf vrijdag opnieuw maaltijden mag leveren aan scholen. Minister van Landbouw Denis Ducarme heeft de resultaten van de laatste tests net binnen en die zijn negatief. Dat zei de minister donderdagnamiddag in de Kamer.

Bald Vandekerckhove, coördinerend directeur van de scholengroep waar de eerste gevallen van salmonellabesmetting opdoken, reageerde verontwaardigd op het bericht van minister Ducarme dat pas gisterenavond laat werd gecommuniceerd. “Gisteravond rond kwart voor negen kregen we een kort mailtje van het Voedselagentschap. Daarin stond enkel dat Esthio dan toch nog niet mag leveren van de minister. Die laattijdige beslissing heeft enorme gevolgen voor onze scholen. Probeer zo laat ‘s avonds maar eens alle ouders te bereiken en een alternatief te voorzien. En dan spreken we nog niet over de gevolgen voor het getroffen bedrijf.”

Ook minister van Onderwijs Hilde Crevits uitte haar steun aan Esthio via Twitter. Ze benadrukt het belang van tijdige communicatie en steekt de scholen een hart onder de riem.

Foto: Twitter

Traiteur mag weer leveren

De Harelbeekse traiteur Esthio werd eind mei gesloten door het federaal voedselagentschap FAVV, nadat meer dan 450 lagereschoolkinderen besmet raakten met salmonella. De kinderen zaten in 43 scholen in West- en Oost-Vlaanderen, die allemaal werkten met Esthio. Het cateringbedrijf werd verzegeld en onderzocht, maar in eerste instantie werd daarbij geen besmettingshaard vastgesteld. De traiteur mocht zijn zaak opnieuw openen, eerst om opnieuw aan bedrijven te leveren en daarna ook aan scholen, om vervolgens op woensdagavond te horen dat het toch niet mocht leveren.

Ondertussen liet minister van Landbouw Denis Ducarme in de Kamer weten dat Esthio wél weer maaltijden mag leveren aan scholen en bedrijven. Dat besloot hij na de resultaten van de meest recente onderzoeken: ook de laatste stalen bleken negatief. Vanaf vrijdag kan het cateringbedrijf dus opnieuw de deuren openen en aan de slag gaan.

Gezamenlijke actie

De directeurs van de 44 scholen hielden donderdagnamiddag een steunactie aan het cateringbedrijf in Harelbeke. “Wij willen ons ongenoegen uiten over de late beslissing van het kabinet”, verduidelijkt Patrick Debel van scholengroep De Wegwijzer. “Dit getuigt van een totaal gebrek aan respect voor directies en voor ouders. Wij steunen Esthio.”

Foto: Karen Verhulst

Zaakvoerder Brecht Vervaeck (33) - die samen met zijn vader Hervé (67) het bedrijf runt - kwam iedereen begroeten en bedanken. “Dankzij jullie kunnen we blijven volhouden”, klonk het.

Dan maar frietjes

Directeur Tony Sabbe van de Stedelijke Basisschool Sint-Eloois-Vijve bond woensdagavond nog de kat de bel aan met een dringende oproep via Facebook aan alle ouders. Daarin riep hij op om boterhammen mee te brengen, nadat ook hij het mailtje van het FAVV laat op de avond had ontvangen. “Gelukkig begrepen de ouders dat het hier om een geval van overmacht gaat. Zij konden de inspanningen van de leerkrachten om iedereen gisteravond in allerijl te informeren, erg appreciëren. Maar wij zijn zeer teleurgesteld.”

Al hadden niet alle ouders de melding op tijd gekregen om nog boterhammetjes voor hun kinderen te voorzien. Een van de getroffen scholen had donderdagmiddag dan ook heel wat leerlingen zonder lunch in de eetzaal. Daarop besloot de directie om een mobiel frietkraam te bestellen.

Frietjes en frikadellen voor de kindjes van een school in Bissegem. Foto: vdb

Open brief van ouders

Ondertussen schreef Michaël Follens, een ouder van twee kinderen die op een van de getroffen scholen zitten, een open brief. Daarin klaagt hij de actie van minister Ducarme aan. “Ik vind dat wat er gisterenavond gebeurd is, getuigen van zowel volledige respectloosheid t.o.v. de traiteur (die mens ligt er van in het ziekenhuis) als van volkomen onbegrip en onrealistische inschatting hoe het leven met kleine kinderen er eigenlijk dagdagelijks aan toegaat”, klinkt het onder meer. “Het is een trieste en onrespectvolle wending. Het is niet menselijk”, besluit Follens.

Lees hier de volledige brief: