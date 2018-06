Twee mensen opgepakt in onderzoek naar stenengooiers van probleemwijk Peterbos in Anderlecht

Anderlecht - In het kader van het onderzoek naar een aantal incidenten in de Anderlechtse wijk Peterbos zijn nog eens twee mensen opgepakt. Dat meldt het parket.

De Anderlechtse wijk Peterbos kwam in april en mei meermaals in het nieuws wegens incidenten. Zo werden er geregeld politieagenten aangevallen en bekogeld met stenen, mayonaisepotten of petanqueballen vanuit de talrijke appartementsblokken. Jongeren vielen ook drie MIVB-controleurs aan, en een tv-ploeg van VRT die verslag wilde maken over de incidenten, werd ook aangevallen.

Toen werden meerdere mensen opgepakt. En intussen werden nog eens twee mensen opgepakt in het onderzoek naar de vernielingen en stenengooiers. Een ervan is minderjarig.

Sinds januari is er al een specifieke aanpak voorzien voor incidenten in de wijk. “Voor elk incident moet het parket meteen verwittigd worden en moet het proces-verbaal ons binnen de 24 uur overgemaakt worden”, klinkt het. “Al die processen-verbaal worden gecentraliseerd bij éénzelfde magistraat. De politie heeft ook duidelijke instructies gekregen om kwaliteitsvolle onderzoeken te voeren. De burgemeester van Anderlecht werd ook in januari al op de hoogte gesteld van deze aanpak.”