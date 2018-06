West-Vlamingen vervoeren dinosaurussen

Zwevezele - Acht trucks van het bedrijf DTT in Zwevezele hebben ingestaan voor het vervoer van een Tyrannosaurus Rex. Niet in het echt uiteraard, maar wel in de nieuwste film uit de Jurassic World-franchise. Dat meldt de Krant van West-Vlaanderen donderdag.

“Jurassic World - Fallen Kingdom” ging woensdag in première, de vijfde film in de reeks van “Jurassic Park”. Aan die hollywoodblockbuster werkte ook een West-Vlaams bedrijf mee, namelijk de firma DTT van Paul Degroote.

“De contacten dateren al van een jaar of twee geleden”, bevestigt zaakvoerder Paul Degroote. “Wij kopen regelmatig oude legervoertuigen aan van het Belgische leger. Die verkopen we dan door, ze gaan onder meer naar Afrika. De filmmakers waren naar dat soort voertuigen op zoek en hebben ons via het internet gevonden”, verklaart Degroote aan de weekkrant.

“Het gebeurt nog wel dat we voertuigen leveren voor film- of televisieopnames, maar meestal worden die dan een tijdje geleend. Het is de eerste keer dat een een filmstudio echt vrachtwagens bij ons aankoopt. En al zeker voor een productie van dat kaliber. “De trucks reisden zelfs naar Hawaï. Daar werden ze in de film gebruikt om dinosaurussen van de ondergang te redden.”