Dit is de meest voorkomende familienaam in België

Peeters is de meest voorkomende familienaam in België. Op 1 januari 2017 waren er liefst 31.815 personen met deze naam, zo meldt het Belgische statistiekbureau Statbel.

Peeters wordt gevolgd door Janssens (29.310), Maes (25.026), Jacobs (19.508) en Mertens (18.208).

De personen met de familienaam Peeters zijn het meest vertegenwoordigd in Vlaanderen (28.396). In Wallonië komt Dubois het vaakst voor (9.421 en 12.683 op nationaal niveau), terwijl in Brussel de naam Diallo (3.447 in Brussel en 6.190 in België) het meest voorkomt.