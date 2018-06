“Open VLD en N-VA hebben al beslist wie burgemeester mag worden in Oostende”

Oostende - Volgens een voormalig N-VA-lid hebben N-VA en Open VLD een voorakkoord in Oostende. De twee partijen ontkennen.

Hendrik Wallijn, voormalig N-VA-lid en initiatiefnemer van de nieuwe lijst Oostende Koningin, zwaait met een tekst waaruit moet blijken dat er een voorakkoord is tussen N-VA en Open VLD in Oostende. Bij nader inzien gaat het nog niet om een echt voorakkoord, wel wordt er een stand van zaken opgemaakt van de gesprekken tussen de twee partijen, waarin nog niet duidelijk is of N-VA alle voorwaarden zal aanvaarden.

De passage die bekend is gemaakt, handelt vooral over wie er burgemeester wordt in welke omstandigheden. Open VLD-kopstuk Bart Tommelein (Open VLD) is kandidaat, maar tegelijk worden er scenario’s voorbereid voor wanneer hij na de parlementsverkiezingen van 2019 opnieuw minister zou worden.

Roddelen en kletspraat

De Oostendse N-VA ontkent dat er een voorakkoord op tafel ligt. Ook Bart Tommelein doet het bericht af als ‘fake news’. Er is wel gesproken tussen de partijen, maar “een getekend voorakkoord is er niet”, klinkt het. Dat de twee partijen werken aan een coalitie om de SP.A in de oppositie te dwingen, is duidelijk. Naar gelang van de verkiezingsuitslag willen ze CD&V of Groen mee aan de onderhandelingstafel. SP.A-burgemeester Johan Vande Lanotte duidelijk niet.

N-VA-lijsttrekker Björn Anseeuw slaat ook terug naar Wallijn. “Nu roddelen en kletspraat verkopen over een voorakkoord is makkelijk om een ander zwart te maken”, zegt hij. “Wallijn is in maart door N-VA-Oostende als voorzitter aan de deur gezet. Ook daarna durfde hij het nog aan om met een flinke som geld uit onze partijkas te gaan lopen. Het gerecht zal hier haar werk doen. Als hij beweert dat er een ondertekend voorakkoord is, dan moet hij het op tafel leggen. Ik heb het alleszins niet.”