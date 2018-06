NAVO treft nieuwe afschrikkingsmaatregelen, onder meer tegen Russische dreiging

Brussel - De ministers van Defensie van de 29 NAVO-lidstaten zullen nieuwe maatregelen goedkeuren om gepast te kunnen reageren op nieuwe dreigingen, zoals uit Rusland. Met het ‘Readiness Initiative’ wil de verdragsorganisatie tegen 2020 binnen de 30 dagen de nodige militairen en materieel kunnen mobiliseren, aldus Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO.

Het initiatief noemde Stoltenberg de “Four Thirties”. “Om te verzekeren dat we tegen 2020 30 bataljons met gevechtsvoertuigen, 30 luchtsquadrons en 30 gevechtsvaartuigen paraat hebben in 30 dagen of minder”, aldus de secretaris-generaal. “Want in een meer onvoorspelbare wereld, moeten we zeker zijn dat we de juiste troepen op de juiste plaatsen op het juiste moment hebben.”

De verdragsorganisatie voerde de afgelopen jaren de defensiecapaciteiten op, na de annexatie van het schiereiland de Krim door Rusland in 2014 en de Russische steun aan separatisten in het oosten van Oekraïne. Op de oostflank van het bondgenootschap zijn zo verschillende battlegroups ontplooid, waaraan ook Belgische militairen deelnemen.

Besparingen stopgezet

De ministers van Defensie van de NAVO vergaderen donderdag en vrijdag voor het eerst in het nieuwe hoofdkwartier in Brussel. Tijdens die ministeriële vergadering komt ook de nieuwe commandostructuur aan bod. Er komen twee nieuwe commando’s, één in het Amerikaanse Norfolk voor de Atlantische Oceaan, en één in het Duitse Ulm voor troepenmobiliteit in Europa.

Stoltenberg presenteert de ministers van Defensie donderdag ook de eerste schattingen over de defensie-uitgaven van de lidstaten in 2018. Voor de vergadering begon, zei hij alvast dat alle bondgenoten de besparingen op defensie hebben stopgezet en meer investeren.

De vergadering is ook een voorbereiding op de top in juli.