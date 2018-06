Zelfs eigen partners hekelen Theo Francken: “Als we van nieuwkomers verwachten dat ze mensenrechten respecteren, dan zeker van regeringsleden”

Brussel - Niet alleen de oppositie heeft in de Kamer zwaar uitgehaald naar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Ook zijn coalitiepartners CD&V en Open VLD hekelden Franckens uitspraken over het “omzeilen” van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). “Namens mij heeft de staatssecretaris niet gesproken”, zei Open VLD-fractieleider Patrick Dewael.

Francken pleitte dinsdag in de marge van een vergadering van EU-ministers voor een asielmodel waarbij enkel nog beperkte legale asielmigratie een mogelijkheid is. Hij zei ook dat het terugsturen van bootvluchtelingen, de zogenaamde pushbacks, weer mogelijk moet worden. Nog volgens Francken zou artikel 3 van het EVRM - dat verhindert dat mensen worden gefolterd - daarvoor op een of andere manier “omzeild moeten worden”. Al nuanceerde het kabinet van de staatssecretaris die uitspraken daarna.

“Van nieuwkomers verwachten we dat ze zich integreren”, zei CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten. Hij wees erop dat de coalitie nieuwkomers een nieuwkomersverklaring wil voorleggen en dat daarin staat dat “dit land de mensenrechten respecteert zoals ze zijn vastgelegd in het EVRM”. “Als we dit verwachten van nieuwkomers, dan verwachten we dat van alle Belgen en zeker ook van de regeringsleden”, zei Verherstraeten. Hij kreeg applaus vanop de linkse oppositiebanken en van Open VLD én een deel van de MR-Kamerleden.

“Ministers spreken altijd namens de regering, nooit in persoonlijke naam”, voegde Open VLD-fractieleider Patrick Dewael daar nog aan toe. Ook hij kon de uitspraken van Francken over het “omzeilen van artikel 3”, “rechters die zullen moeten volgen” en ‘het einde van Europa’ niet smaken. “Gebeurt dat allemaal namens de regering? In mijn naam heeft hij in elk geval niet gesproken”, met opnieuw applaus bij linkse oppositie, CD&V en een deel van de MR.

Premier Charles Michel herhaalde daarop dat het artikel 3 “een heilig principe” is. Een oplossing voor het migratieprobleem moet er “op Europees niveau komen”. Michel gaat volgende week naar Parijs en Berlijn om over dit thema te praten. Op de Europese top van eind deze maand hoopt hij vooruitgang te boeken.