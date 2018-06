Straks is het zo ver: om 17 uur spelen de Rode Duivels tegen Panama hun eerste wedstrijd. Thuis in de luie zetel kijken is uiteraard een optie. Maar voor de echte fans die er niet bij kunnen zijn in Rusland, gaat er niets boven een goed gevuld plein vol Belgische vlaggen, uitgedoste Duivelsfans, koude pintjes en een groot scherm. En die zijn er tijdens dit WK bijzonder veel in Vlaanderen en Brussel. Een overzicht via onderstaande kaart.