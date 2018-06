Levenslang voor terrorist die Belgische vrouw doodreed in Stockholm

Een Zweedse rechtbank heeft donderdag de Oezbeek Rakhmat Akilov, die vorig jaar in de Zweedse hoofdstad Stockholm een aanslag met een vrachtwagen had gepleegd, tot levenslang veroordeeld. Bij die aanslag kwamen vijf mensen om, onder wie een Belgische vrouw. Zijn daad van terreur heeft Zweden vooral “psychologische schade” toegebracht, zegden de rechters.

Eerder had de veertigjarige IS-aanhanger toegegeven dat hij een gestolen vrachtwagen opzettelijk in een mensenmenigte had gestuurd in de Drottninggatan, de bekendste winkelstraat van Stockholm. De moordende rit met de truck van 7 april 2017 duurde slechts 40 seconden. Daarbij doodde Akilov vijf mensen onder wie een 31-jarige Belgische vrouw uit Lembeek, en riskeerde hij volgens de aanklacht ook het leven van honderd andere mensen.

Akilov wilde naar eigen zeggen bereiken dat Zweden de strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) zou opgeven. Hij wilde angst creëren onder de bevolking, zei zijn advocaat voor de rechtbank. Voor de aanslag bekeek Akilov IS-propaganda op het internet en chatte hij met andere IS-sympathisanten. Hij vroeg hen onder andere de toelating en de steun voor zijn aanslag in Stockholm. Hij had echter niemand van zijn gesprekspartners persoonlijk ontmoet. IS eiste de aanslag later ook niet op.

De Oezbeek woont sinds 2014 in Zweden. Twee jaar later wezen de autoriteiten zijn asielaanvraag af, waarna hij voor een dreigende uitwijzing onderdook. Op het ogenblik van de aanslag verbleef Akilov illegaal in het land.

De rechtbank besliste daarom dat de terrorist na zijn gevangenisstraf moet uitgewezen worden en later ook nooit naar Zweden mag terugkeren. In het Scandinavische land blijven tot levenslang veroordeelde gevangenen in de regel, net zoals in België, niet tot aan hun dood in de cel. Ze zitten gemiddeld 16 jaar van hun straf uit.