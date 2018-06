Vrachtwagen verliest lading op Buitenring: 500 meter lang spoor van slib veroorzaakt pak hinder

“Een lang uitgerekte zwarte vlek” veroorzaakt momenteel een pak hinder op de Brusselse Buitenring ter hoogte van Zellik. Een vrachtwagen die slib vervoerde, begon donderdag rond 14 uur te lekken en liet zo een 500 meter lang spoor drek achter. “De files en de wachttijden lopen er snel op”, aldus het Vlaams Verkeerscentrum. “Wie kan, vermijdt de regio beter.”

De vrachtwagen verloor zijn lading op de parallelbaan van de Buitenring, net voor de afrit Gent (E40). “Op onze camerabeelden is een zwart spoor te zien. Enkele honderden meters lang”, meldt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Daardoor is momenteel alleen de linkerrijstrook vrij.”

Rond 15.30 uur liepen de wachttijden al serieus op. “Er staat momenteel een file van Machelen tot Zellik, een goede twaalf kilometer”, aldus Bruyninckx. “Je verliest er al meer dan een uur. Wie kan, rijdt dus best om of vermijdt de regio.”

De civiele bescherming is al ter plaatse en de schoonmaak is al volop bezig. “Het is echter niet mogelijk om te voorspellen of alles voor de avondspits in orde zal zijn.

#R0 Update ladingverlies Zellik ? E40/Gent: Je verliest nu een uur in de file vanaf Machelen. De afhandeling zal nog een tijd duren. Rijd om indien mogelijk: https://t.co/5ajEuKb1uD pic.twitter.com/6gT28yUpY8 — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 7 juni 2018

De civiele bescherming is onderweg om slib te ruimen. Deze vuile smurrie ligt over een afstand van 500 à 600m. Verkeersinfo bij onze collega`s @verkeerscentrum pic.twitter.com/03MqL31bYT — Wegen en Verkeer (@wegenenverkeer) 7 juni 2018

Wie van Brussel naar Gent moet, rijdt best via de A12, de N16 (Temsebrug) en de E17. Verkeer van Hasselt naar Gent rijdt best via Antwerpen.