Vrouw (80) in kritieke toestand na meer dan 2.000 bijensteken

Een Spaanse vrouw van 80 is meer dan 2.000 keer door bijen gestoken tijdens een tocht in de bossen van San Bartolomé, een gemeente in de Spaanse provincie Ávila. Ze werd in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis.

De vrouw was samen met haar man op zoek naar paddenstoelen toen ze plots werd belaagd door een zwerm bijen. De insecten prikten de dame meer dan 2.000 keer en ook haar man, die de vrouw probeerde te helpen, kreeg meer dan 300 bijensteken. Uiteindelijk werden ze gered door een boer die in de buurt was en zijn jas gebruikte om de dieren weg te jagen. Zodra iedereen in veiligheid was, belde hij de hulpdiensten. Het echtpaar verblijft momenteel nog in het ziekenhuis, de man is aan de betere hand maar de vrouw verkeert nog in kritieke toestand. Ze kreeg bijensteken over haar hele lichaam en acht bijen vlogen zelfs haar neusgaten in om daar te prikken.

Het incident gebeurde afgelopen zaterdag in de gemeente San Bartolomé de Pinares in de Spaanse provincie Ávila in de regio Castilië en León. De Spaanse dierenpolitie zoekt uit hoe het komt dat de bijen het echtpaar plots aanvielen.