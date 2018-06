Geens beslist: geradicaliseerde gedetineerden krijgen geen penitentiair verlof meer

Gevangenen die op de lijst van geradicaliseerden staan, mogen voorlopig niet meer op penitentiair verlof. Dat laat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) donderdag beslist in nasleep van de aanslag in Luik en de felle kritiek die hij te slikken kreeg. Bovendien worden er ook geen verlengde penitentiaire verloven meer toegekend aan gedetineerden tot de huidige regeling grondig geëvalueerd is.

Minister van Justitie Koen Geens heeft zopas beslist om tijdelijk geen penitentiair verlof meer toe te kennen aan gevangen die op de lijst van geradicaliseerden staan. Daarnaast heeft hij ook de opdracht gegeven om “de risico-inschatting van gedetineerden met een profiel van radicalisme of extremisme op punt te stellen”. Dat gebeurt na de aanslag in Luik, waar de geradicaliseerde gevange Benjamin Herman twee agenten en een voorbijganger doodschoot tijdens zijn penitentiair verlof.

Onder meer Open VLD had Geens de voorbije week zwaar op de korrel genomen omdat hij te soepel zou omspringen met de penitentiaire verloven. Kamerlid Carina Van Cauter vond dat de minister “onverantwoorde risico’s” nam. Het Kamerlid reageert nu wel tevreden op de beslissing van Geens. “Penitentiair verlof kan enkel en alleen onder strenge voorwaarden en niet wanneer er een veiligheids- of vluchtrisico is. Die lat mag nooit omlaag. Ik ben dan ook tevreden dat de maatregel tijdelijk is opgeschort, maar wij blijven bij ons standpunt dat ze helemaal op de schop moet”, klinkt het.

Ook geen verlengde penitentiaire verloven meer

Het verlengd penitentiair verlof was dan weer een maatregel die minister Geens net voor de zomer van 2017 invoerde om de overbevolking van de gevangenissen tegen te gaan. Gedetineerden die tot maximum tien jaar cel veroordeeld zijn, komen in aanmerking voor de maatregel. Ze mogen dan onder voorwaarden een week gevangenis afwisselen met een week verlof. Wie veroordeeld is voor terrorisme of zedenfeiten, komt sowieso niet in aanmerking.

Ook die maatregel kwam meer en meer onder vuur te liggen. Daarom besliste minister Geens voorlopig geen bijkomende verlengde penitentiaire verloven meer toe te kennen, tot de regering de maatregel grondig geëvalueerd heeft. “Hoewel de eerste resultaten van het systeem in de zoektocht naar werk en reïntegratie met de familie positief zijn, had de minister eerder al laten weten in de Kamer open te staan om de instructie te herbekijken”, staat te lezen in een persbericht van Geens. Gedetineerden die voor 7 juni verlengd penitentiair verlof hebben gekregen, kunnen daar wel nog van genieten.