Plasticvervuiling is overal, en nu zelfs op de Zuidpool

Microplastics en gevaarlijke chemicaliën zijn doorgedrongen tot de meest afgelegen regio’s van Antarctica. Dat blijkt uit een analyse van water- en sneeuwstalen uit het gebied door Greenpeace. De milieuorganisatie pleit nu voor dringende ingrepen.

De Greenpeace-expeditie in het poolgebied vond plaats tussen januari en maart dit jaar. Verschillende stalen werden geanalyseerd, waarvan de meerderheid kleine plastic deeltjes of schadelijke chemicaliën bevatte.

Van de acht monsters zeewater bleken er zeven microplastics, zoals microvezels van kleding, te bevatten. In zeven van de negen sneeuwstalen kwam een duidelijke concentratie van chemicaliën voor. De stoffen worden gebruikt in verschillende industriële processen, zoals het waterdicht maken van kleding, en breken zeer moeilijk of zelfs helemaal niet af. Ze worden gelinkt aan problemen met de voortplanting en ontwikkeling van dieren.

Kleine deeltjes plastic zijn vaak zelfs minder dan een twintigste millimeter breed. Door kleine zeedieren kunnen ze gezien worden als voedsel, omdat ze ongeveer even groot zijn als plankton. Nadat de microdeeltjes door de kleinere zeedieren ingeslikt worden, komen ze in de voedselketen terecht en kunnen ze aan grotere dieren, zoals walvissen en vogels, schade toebrengen.

“Ernstig vervuild”

“Antarctica wordt altijd beschouwd als een afgelegen en ongerepte wildernis, maar de menselijke impact is intussen duidelijk zichtbaar door de vervuiling en klimaatverandering”, zegt Frida Bengtsson, van de Greenpeace ‘Protect the Antarctic’-campagne. “De resultaten tonen dat zelfs de meest afgelegen gebieden ernstig vervuild worden door plastic en chemicaliën.”

Tot nu had Greenpeace maar weinig informatie over vervuiling in de Antarctische regio. De expeditie leverde dus heel wat nuttige informatie op. De milieuorganisatie onthulde eerder al dat er ook chemicaliën aangetroffen werden in sneeuw- en waterstalen uit acht afgelegen bergachtige gebieden over de hele wereld.

Beschermd marinereservaat

Tijdens de expeditie trof het team ook heel wat andere vervuiling aan, vooral afkomstig van de visserij. “Boeien, netten en zeilen dreven tussen de ijsschotsen”, zegt Bengtsson. “We hebben ze uit het water gehaald, maar het heeft vooral duidelijk gemaakt dat we grote delen van het gebied niet meer toegankelijk moeten maken voor mensen als we de ongelofelijke natuur willen beschermen.”

De organisatie roept op tot dringende maatregelen om de aanhoudende stroom plastic in de wereldzeeën te beperken. “Er is actie aan de bron nodig om te voorkomen dat deze verontreiniging op Antarctica terechtkomt. Pinguïns, walvissen en het hele ecosysteem zouden in een beschermd marinereservaat geplaatst moeten worden om te herstellen”, stelt Bengtsson. “Alleen zo kunnen we het leven in de oceanen veiligstellen voor de volgende generaties.”