FC Barcelona stelt oud-speler aan als nieuwe sportief directeur

FC Barcelona heeft donderdag bekendgemaakt dat Eric Abidal de nieuwe sportief directeur van het eerste elftal wordt. De Franse oud-verdediger was tussen 2007 en 2013 al als speler aan de slag bij de Blaugrana. Hij volgt in zijn nieuwe functie Robert Fernandez op, wiens contract niet verlengd werd. Abidal was het voorbije jaar aan de slag als ambassadeur van de club.

De 38-jarige Fransman maakte als speler een uiterst succesvolle periode van Barcelona mee. Abidal veroverde met de Catalanen onder meer vier nationale titels, één Spaanse beker, twee Champions League-trofeeën en twee Wereldbekers voor clubteams. Toch kende hij ook een donkere periode als speler van Barcelona. In maart 2011 werd een tumor op zijn lever vastgesteld. De tumor werd met succes en zonder complicaties verwijderd, maar een jaar later maakte de club bekend dat Abidal een levertransplantatie moest ondergaan. Ook die werd succesvol uitgevoerd, waarna hij in oktober van datzelfde jaar opnieuw zijn rentree kon maken.

Abidal was verder ook actief voor Monaco (2000-2002 en 2013-2014), Lille (2002-2004), Olympique Lyon (2004-2007) en Olympiacos (2014). De verdediger kwam 67 keer uit voor Les Bleus en was erbij op de WK’s van 2006 en 2010 en het EK van 2008.

Hij zal officieel gepresenteerd worden in Nou Camp op maandag 18 juli.

