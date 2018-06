Hoe Telenet vervelde van “een begeerlijk meisje van 18” tot “een oude bomma van 80”

Ook vandaag zat het aandeel van Telenet weer in de hoek waar de klappen vielen: -0,75 procent. Sinds begin dit jaar is het bedrijf al ruim 2 miljard euro aan beurswaarde kwijt. En zeggen dat Telenet jarenlang pronkte met het etiket van goedehuisvaderaandeel. Wat is er aan de hand? Beurskenner Tom Simonts (KBC) geeft de antwoorden.

Waarom daalt het aandeel zo fel de laatste tijd?

Simonts: “Keer het eens om en vraag: waarom ging het zo lang zo goed met het Telenet-aandeel? Antwoord: omdat het aandeel in een groeimarkt op de beurs is gekomen. We spreken over het jaar 2005. Het moment dat de wereld digitaal explodeerde: digitale tv, wifi, betaalzenders, sportkanalen, skype… Telenet bracht dat binnen in steeds meer huiskamers. En kon daar steeds hogere abonementsprijzen voor vragen. Waardoor het bedrijf steeds grotere winsten maakte, waardoor steeds meer mensen die aandelen wilden, wat de waarde ervan voortdurend omhoog jaagde.”

“Vandaag zitten we in een heel andere wereld. Iedereen heeft internet, wifi en digitale tv in huis. De jaren van onbeperkte groei zijn voorbij. Bij de beursstart was Telenet een jong, knap meisje van achttien dat elke belegger begeerde. Vandaag is het een bomma van 80, waar je veel minder zin in hebt.”

Wat moet Telenet nu doen?

“Zoals zoveel andere telecombedrijven is Telenet op zoek naar een nieuwe identiteit. Ze zijn aan het vervellen tot mediabedrijven, die zelf ook content - tv-programma’s - ontwikkelen. Dat verklaart waarom Telenet alle aandelen overkocht van De Vijver Media en zo de enige eigenaar werd van de tv-zenders Vier, Vijf, Zes en het productiehuis Woestijnvis.”

Hoe erg is het aandeel eigenlijk al gedaald?

“Begin dit jaar bereikte het aandeel zijn hoogste waarde: 62,55 euro. Vandaag is het nog maar 42 euro waard. Een daling van 32 procent. Dat kan tellen. Maar bekijk de waarde van het aandeel eens over zijn hele beursperiode. En dan zie je dat Telenet vandaag - hou je vast - nog altijd 223 procent hoger staat dan toen het in 2005 op de beurs kwam.”

Er is niet alleen de koersdaling, er worden ook geen dividenden meer betaald.

“Klopt. Een dividend is een extraatje dat de belegger er traditioneel jaarlijks bovenop kreeg. Maar Telenet is daar drie jaar geleden al mee gestopt. En het ziet er niet naar uit dat het dividend snel terugkeert. Telenet heeft zijn winst - want dat maakt het toch nog steeds, zo’n 50 miljoen per jaar - nodig voor overnames.”

Is het aandeel al zoveel gedaald dat het weer interessant wordt om te kopen?

”U vraagt eigenlijk of de daling is ‘uitgebodemd’. Maar wanneer weet je dat? Achteraf pas. Nu is het nog veel te vroeg om de zeggen: koop maar weer Telenet-aandelen, want tot de dag van vandaag blijft het aandeel dalen.”