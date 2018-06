Meerdere straten blank door wolkbreuk boven regio Kortrijk

Kortrijk / Menen - Er valt donderdagavond bijzonder veel neerslag in het zuiden van West-Vlaanderen. Op sociale media delen heel wat mensen foto’s en filmpjes van wateroverlast door de wolkbreuk.

Na het onweer van vorige week, dat toen op meerdere plaatsen gepaard ging met zware neerslag en wateroverlast, is het opnieuw prijs. Vooral in het zuiden van West-Vlaanderen, in de regio Kortrijk, is het donderdagavond hevig aan het regenen.

Op filmpjes en foto's op sociale media is te zien dat meerdere straten blank staan.

Regio #Kortrijk daarnet flink getroffen door fors #onweer met #wateroverlast. Deze beelden komen binnen vanuit #Aalbeke. Bedankt @ladyrehela om ons deze beelden te bezorgen. pic.twitter.com/qkNu46E0zN — NoodweerBenelux (@NoodweerBe) 7 juni 2018

In het kader van 'Hautekiet trapt af' zou Radio 1 optredens van K's Choice en JTOTHEC organiseren in Kortrijk. Door de aanhoudende regen werd echter beslist om die te verhuizen naar de Schouwburg in de stad.

#hautekiettrapthetaf in #Kortrijk komt nog helemaal in orde ondermeer dankzij al dat hardwerkend volk in @radio1be wieleroutfits. pic.twitter.com/7lESrENbR7 — Robin Cox (@ambrasjes) 7 juni 2018

De brandweer van regio Fluvia kreeg donderdagavond maar liefst 140 oproepen tijdens het onweer. Kelders liepen onder water of dreigden onder water te lopen en veel bewoners hadden zandzakjes nodig. Vooral het centrum van Aalbeke kreeg op korte tijd erg veel water te slikken. Maar de brandweer moest ook in Heule, Marke en Rekkem uitrukken na de overvloedige regenval.

Nieuwe #beelden #wateroverlast regio #Aalbeke (Kortrijk, BE). Mensen die ook foto's hebben, stuur maar in via de hashtag #teamnoodweer. Bedankt @ladyrehela en hopelijk valt de schade uiteraard mee! pic.twitter.com/zIjjjSc9Y7 — NoodweerBenelux (@NoodweerBe) 7 juni 2018

Problemen op de weg

Ook op de weg zijn de gevolgen van de wolkbreuk te voelen en verloopt de avondspits erg moeizaam. De aansluiting van de E403 vanuit Brugge naar de E17 staat blank. Ook op de ring rond Kortrijk en in de buurt van Rekkem gaat het langzaam.

"We zien inderdaad dat de verkeerswissel ter hoogte van Aalbeke vlakbij de Franse grens blank staat. Het water staat enkele centimeters hoog", bevestigt het verkeerscentrum. "Zo'n hevige regenval op erg korte tijd middenin de spits zorgt onvermijdelijk voor files."

Mensen gaan trager rijden en de weg slibt dicht. "De ervaring leert dat dit soort files zich wel snel oplost wanneer het stopt met regenen." Noodweer Benelux meldt op Twitter dat ook de E17 ter hoogte van Rekkem voor een deel onder water staat.

Nog onweer

Het onweer trekt nu verder over de rest van de provincie. Ook in de rest van het land kan het in de loop van de avond immers nog zwaar onweren. De hoeveelheden neerslag zullen sterk verschillen per regio, maar het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) waarschuwt in alle provincies voor een code oranje.

"We verwachten plaatselijk felle regen- en onweersbuien die gepaard kunnen gaan met hagel, rukwinden en veel regen op korte tijd", klinkt het. "Wees op uw hoede en begeef u zo weinig mogelijk in het wegverkeer."

Intussen is ook het speciale noodnummer 1722 voor niet-dringende brandweeroproepen geactiveerd. Het nummer 1722 moet ervoor zorgen dat de noodcentrales 112 niet overbelast geraken bij onweer en dat mensen die in levensgevaar zijn niet nodeloos moeten wachten.

Ook daarna nog code geel

Ook vrijdag zijn er lokaal nog flinke buien en onweders mogelijk. In de namiddag worden ze minder talrijk. De actiefste buien bevinden zich dan vooral over het noorden en het oosten van het land. De maxima liggen tussen 18 graden aan zee en 24 of lokaal 25 graden in het binnenland.

Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag trekken de laatste onweersbuien weg naar Nederland en Duitsland. Het wordt droog, maar in veel streken worden lage wolken, nevel en mistbanken gevormd.

Zaterdag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en mooie zonnige perioden. Vanuit het zuidoosten komt er geleidelijk meer bewolking opzetten en vooral in de Ardennen en de Kempen is er kans op een bui, mogelijk met een donderslag.

Zondag begint op veel plaatsen waarschijnlijk met lage wolken en nevel of mist, maar vrij snel wordt het overwegend zonnig. In de loop van de dag verschijnen er meer stapelwolken en vooral in het zuidoosten van het land kunnen er felle onweders ontstaan, met kans op hagel en overvloedige neerslag.