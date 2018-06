Poetin over handelsoorlog: “Ik heb jullie toch gewaarschuwd, maar niemand luisterde naar mij”

Het is een jaarlijks weerkerend fenomeen: Vladimir Poetin stelt zich ter beschikking van zijn volk om op hun vragen te antwoorden tijdens een liveshow op televisie. Hij profileerde zich donderdag als probleemoplosser tijdens jaarlijks ‘gesprek met het volk’.

Voor de zestiende keer al beantwoordde de Russische president, die in mei een nieuwe ambtstermijn van zes jaar aanvatte, in een marathonuitzending van vier uur vragen van de Russische burgers over allerlei onderwerpen. Niet minder dan twee miljoen vragen waren door gewone Russen ingediend. Alle vragen worden uiteraard van tevoren doorgenomen. Het gaat dan ook om een strak geregisseerde liveshow.

Net als alle voorbije edities gebruikte Poetin de uitzending donderdag om zich als probleemoplosser te profileren.

“Vladimir Vladimirovitsj, help ons”

Allerlei vragen komen aan bod. Zo was er de vraag van enkele vrouwen uit de afgelegen Siberische regio Altai, die met lede ogen de sluiting van de dorpsschool moesten aanzien. “Vladimir Vladimirovitsj, help ons toch”, zo riepen ze. Ook was er een vader van een kroostrijk gezin uit de regio Ivanovo, die er zich over bekloeg dat een hypotheek nemen onbetaalbaar was. Bij die laatste kwam een nieuw element van de show aan bod: ministers en gouverneurs zitten sinds dit jaar voor de camera aan een tafel en telefoon te wachten in het geval ze geïnterpelleerd worden. En dus moest gouverneur Stanislav Voskressenski publiekelijk beloven dat hij zijn best ging doen om de man en zijn gezin te helpen.

Foto: EPA-EFE

Het werd wel scherper toen het onderwerp Oekraïne werd aangesneden. Poetin waarschuwde het buurland tijdens het komende WK voetbal in Rusland geen aanvallen uit te voeren op de stellingen van de door de Russen gesteunde separatisten in het oosten van Oekraïne. “Ik hoop dat het niet tot dergelijke provocaties komt. Want als dat gebeurt, zal dat gevolgen hebben voor de hele Oekraïense staat.”

Kritiek op #MeToo-beweging

Een vrachtwagenchauffeur kwam dan weer aan Poetin vragen of hij de voortdurende prijsstijgingen van de benzine een halt kon toeroepen: “De regering heeft maatregelen genomen”, zo antwoordde Poetin, die het Russische volk vroeg om vertrouwen te hebben in de economische ontwikkelingen. “Er is een stabiele tendens naar duurzame groei”, luidde het. Over de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Europa verklaarde hij: “Ik heb jullie daar toch voor gewaarschuwd, maar niemand luisterde naar mij.”

Poetin had ook kritiek op de #MeToo-beweging. “Concrete gevallen van seksuele intimidatie moeten voor een rechter behandeld worden en niet dienen om campagnes te voeren”, zo zei hij.