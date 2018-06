Vrouw plant klacht tegen politie: “Mijn lief werd naast mij neergeschoten zonder reden”

Gent - Er heerst grote onduidelijkheid over wat er zich maandagavond heeft afgespeeld in de wijk Nieuw-Gent. Een Nigeriaanse man werd er neergeschoten door de politie, maar volgens de vrouw die bij hem was, was daar geen enkele aanleiding voor. De politie zegt dat hij met een mes dreigde, maar dat spreekt zij in VTM Nieuws tegen.

De Nigeriaanse man werd maandagavond, iets na 19 uur, in zijn auto neergeschoten door de politie. De agenten hadden op dat moment oproepen gekregen van meerdere mensen die zeiden dat ze met een mes bedreigd werden door de man. Toen hij daarna instapte in de auto van een vrouw, werd gedacht dat hij haar gijzelde. Met het geloste schot als gevolg. De man verkeerde even in levensgevaar, maar is aan de beterhand.

Niemand bedreigd

De vrouw in kwestie, al twee jaar het lief van de 33-jarige Nigeriaan, ontkent anoniem in VTM Nieuws dat de man iemand bedreigd heeft. “Op het moment van de feiten waren we op weg naar de dokter”, zegt ze. “Ik zat achter het stuur van de auto van mijn mama. Voor het rode licht werden we uit het niets, zonder aanleiding, beschoten.”

De politie zegt dat de man met een mes dreigde, maar dat ontkent de vrouw. “Hij wordt in het hele verhaal als dader beschouwd, maar ik wil benadrukken dat hij mij op geen enkel moment bedreigd heeft. Hij is het grootste slachtoffer in dit verhaal.”

Klacht

Het slachtoffer bevestigt het verhaal van zijn vriendin, zegt zijn advocaat Jetze Landuyt. “Hij heeft op geen enkel ogenblik zijn vriendin of iemand in de omgeving met een mes bedreigd. Hij had op geen enkel ogenblik een mes vast.”

“Gerechtigheid zal hier geschieden”, zegt het lief van de man nog. “Ik ben vastberaden en er zullen nog verdere stappen ondernomen worden om dit verder te onderzoeken.” De vrouw zegt een klacht te zullen indienen tegen de politie.