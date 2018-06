Wetenschappers vinden 540 miljoen jaar oude voetafdruk van dier

Een international team van onderzoekers vond in China de voetafdruk van een dier, die 540 miljoen jaar geleden is gezet. “”Hoe scherper we die afdruk kunnen fotograferen, hoe meer we eruit zullen leren.”

In het tijdschrift Science Advances analyseren onderzoekers een voetafdruk die gevonden is in inhammen van de Yangtze-rivier. Professor Shuhai Xiao,een bodemkundige aan de Virginia Tech Universiteit, zei aan de Britse krant The Guardian: “We hebben naast een voetafdruk ook sporen gevonden van pad, waarlangs dieren zich voortbeweegden. Dat pad is “geslagen” met een staart. Voorhistorische dieren gebruikten hun staart om wegen te banen, dingen te verplaatsten, hun verblijven te bouwen en te vechten.”

De professor vertelde dat het nu punt is om exact te bepalen hoe oud de gevonden sporen zijn. “Omdat we dan ook kunnen bepalen vanaf wanneer dieren de aarde zijn beginnen aan hun noden aan te passen.“

De grote uitdaging is nu de sporen zo scherp mogelijk te fotograferen. “Niet makkelijk want de fossielen hebben een zeer beperkt reliëf.”