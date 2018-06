Man ontsnapt nipt aan de dood nadat hij beet krijgt van afgehakte slangenkop

Een man uit de Amerikaanse staat Texas is onlangs nipt aan de dood ontsnapt nadat hij een ratelslang had vermoord in zijn tuin. De man kreeg immers nog een beet van de afgehakte kop, waardoor hij meer dan twintig dosissen antigif nodig had.

Jennifer Sutcliffe en haar echtgenoot Jeremy waren samen in de tuin van hun huis nabij de stad Corpus Christi aan het werken toen ze een 1,25 meter lange Texaanse ratelslang spotten. Jeremy besliste het dier meteen te doden door de kop af te hakken.

Nadien wou hij de slang oppakken om weg te gooien, maar op dat moment kreeg hij een stevige beet van de afgehakte kop. Volgens Jennifer kreeg haar man onmiddellijk stuipen, waardoor hij met een helikopter naar het ziekenhuis moest worden gebracht.

Meer dan een week na het incident is de toestand van de man eindelijk weer stabiel. Toch is zijn nierfunctie nog steeds verzwakt.

Volgens experten blijft de bijtreflex van een slang nog enkele uren nadat het dier gestorven is actief. Ze waarschuwen ook voor het doden van slangen, vooral door ze in stukken te hakken. “Het is wreed voor het dier én zelfs dan blijven de kleinere delen giftig”, klinkt het.