Trump zegt dat alles klaar is voor ontmoeting met Kim, “maar je weet nooit in deze wereld”

“Alles is klaar” voor de historische ontmoeting, over vijf dagen, tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump. Dat zei Trump zelf donderdag, toen hij de Japanse premier Shinzo Abe verwelkomde in het Witte Huis. Hij voegde er wel nog aan toe dat het nog kan veranderen. “Je weet nooit in deze wereld.” Nog volgens Trump zal de ontmoeting met Kim “veel meer” dan enkel een foto zijn.