In Argentinië gaan ze wel heel ver om alle Panini-stickers te verzamelen: gewapende mannen stalen 600 dozen

Hoe dichter het WK voetbal nadert dat op 14 juni start in Rusland, hoe meer Panini-stickers er geruild worden en hoe harder iedereen zijn best doet om zijn stickerboek vol te krijgen. De stickers met foto’s van de voetballers van alle deelnemende landen zorgden in Argentinië voor commotie. Gewapende mannen hebben er een Panini-drukkerij overvallen en namen honderdduizenden stickers mee. Volgens de Argentijnse autoriteiten was hun buit goed voor ongeveer 300.000 euro.

In het Argentijnse dorp Munro, net buiten Buenos Aires, hebben gewapende mannen een drukkerij overvallen waar Panini-stickers worden geprint. De werknemers werden gedwongen om meer dan 600 dozen vol stickers in de truck van de overvallers te laden. Volgens de Argentijnse autoriteiten bevatte elke doos 1.000 pakketjes met in elk pakket vijf stickers waarop een gezicht van een speler te zien is. Per bundeltje vragen winkels een halve euro.

De overvallers zijn nog steeds op vrije voeten. Op de camerabeelden konden de gezichten van de daders niet geïdentificeerd worden. Het is voorlopig ook nog onduidelijk wat de overvallers van plan zijn met de stickers, wellicht zullen ze ze te koop aanbieden op de zwarte markt.