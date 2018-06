Wat heeft De Bruyne nog nodig om de echte ‘patron’ van de Rode Duivels te worden? Kenners laten hun licht schijnen

Aanwijzingen geven, druk gesticuleren en de hele match door ploegmaats bijsturen. Kevin De Bruyne (26) manifesteert zich steeds meer als dé leider die de Rode Duivels straks in Rusland zo broodnodig hebben. Iemand die het vuur erin houdt en de ploegmaats op hun plichten wijst. Maar is KDB echt al zo ver? We vroegen het Jan Ceulemans, René Vandereycken en Marc Wilmots, drie Rode Duivels die in het verleden het woord leider wel leken uitgevonden te hebben.