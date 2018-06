Carrasco zondigt nu het nog kan

De Rode Duivels kregen na de oefenwedstrijd tegen Egypte even vrij en daar maakte Yannick Carrasco dankbaar gebruik van. De flankaanvaller gebruikte het vrije moment om te zondigen en postte op Instagram een filmpje waarin hij samen met zijn vrouw geniet van Belgische frietjes. De Belg voetbalt sinds februari voor het Chinese Dalian Yifang en heeft in China wellicht niet de mogelijkheid om frietjes te eten. Ook tijdens het WK in Rusland dat volgende week begint, zal dat er niet van komen.