Rode Duivels hebben zesde duurste selectie van het WK: alleen De Bruyne al meer waard dan veertien landen

De selectie van onze Rode Duivels is de zesde duurste van alle landen die in actie komen op het WK voetbal. Dat becijferde de gespecialiseerde site Transfermarkt.com. De gezamenlijke waarde van de 23 Belgen die ons land vertegenwoordigen in Rusland wordt op 754 miljoen euro geschat. Frankrijk is koploper in dit klassement: net zoals Spanje is hun selectie meer dan een miljard euro waard.

Om van te duizelen zijn ze, de cijfers die Transfermarkt.com voorlegt voor de aftrap van het WK. Nu alle nationale selecties bekend zijn, maakte de website de duurste selecties en spelers bekend die in actie zullen komen op het wereldkampioenschap. De Fransen hebben de duurste selectie (1,08 miljard), Neymar en Lionel Messi zijn met een geschatte waarde van 180 miljoen euro de duurste spelers die over de Russische velden zullen lopen.

Straffe cijfers voor de Rode Duivels...

• De zesde duurste ploeg

De Rode Duivels scheren hoge toppen in deze klassementen. Met een gezamenlijke waarde van 754 miljoen euro voor 23 Belgische voetballers moet België enkel traditionele toplanden als Frankrijk, Spanje, Brazilië, Duitsland en Engeland laten voorgaan. Dat is de laatste jaren niet nieuw: op het WK 2014 hadden de Belgen ook al de op vijf na duurste selectie.

• Bijna honderd keer meer waard dan eerste tegenstander

De selectie van Panama, de eerste tegenstanders van de Rode Duivels, stelt het minste voor. 8,43 miljoen euro voor 23 spelers, hoger wordt de selectie van de WK-debutant niet ingeschat. Dat wil zeggen dat alle Rode Duivels samen bijna honderd keer zoveel waard zijn.

• Enkele van de duurste spelers op het WK zijn Belgen

Maar ook individueel scoren de Duivels goed. Kevin De Bruyne wordt na Messi en Neymar als duurste speler gezien die op het WK zal spelen. KDB is net als de Engelse spits Harry Kane en de Egyptische Liverpool-sensatie Mo Salah een astronomische 150 miljoen euro waard. De Bruyne wordt zo hoger ingeschat dan Belgisch kapitein Eden Hazard, al staat die met een geschatte waarde van 110 miljoen euro ook nog mooi in de top tien.

De twee Belgen worden zo duurder ingeschat dan Gouden Bal Cristiano Ronaldo, die duidelijk wordt afgerekend op zijn 33 lentes. Belgisch topschutter aller tijden Romelu Lukaku valt net buiten de top tien met een geschatte waarde van 90 miljoen euro.

• De Bruyne is meer waard dan bijna helft van alle WK-deelnemers

Zuid-Korea, IJsland, Japan, Tunesië, Australië, Iran, Costa Rica, Peru, Saoedi-Arabië en Panama. Die tien landen hebben allemaal een selectie die minder waard is dan honderd miljoen euro. Zweden, Marokko, Nigeria en Mexico komen nog niet aan 150 miljoen euro voor hun 23 spelers samen, precies het bedrag dat Kevin De Bruyne waard is. Onze duurste Rode Duivel is dus meer waard dan maar liefst 14 landen die in actie zullen komen op het WK… bijna de helft van de 32 deelnemers.