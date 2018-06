Vakbonden dreigen met staking bij verzekeraar AG Insurance

Bij verzekeraar AG Insurance dreigt een staking. De vakbonden BBTK-Setca, ACLVB-CGSLB en CNE zijn niet te spreken over het feit dat de directie op een drafje nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten heeft afgesloten en bestaande cao’s heeft gewijzigd, met de steun van de christelijke bond LBC. “Hierbij zijn alle wettelijke procedures van het sociaal overleg omzeild”, klinkt het in een persbericht. De bonden geven de directie nu 24 uur de tijd om de cao’s weer in te trekken, zoniet bereidt men een actieplan voor. Het bedrijf reageert “verbaasd en ontgoocheld”.

De bonden voelen zich vooral gepakt in snelheid. Op 20 april liet de directie van AG weten dat ze de cao’s wilde wijzigen om alle stelsels van extralegale voordelen binnen het bedrijf te harmoniseren. Ze wilde ook een nieuwe systeem van glijdende werkuren invoeren. “De directie legde ons toen een ultimatum van 24 uur”, aldus een verontwaardigde Pia Desmet van het BBTK. Uiteindelijk was het enkel de Vlaamse vleugel van de christelijke bediendebond (LBC) die zijn handtekening plaatste. “Nochtans was er een petitie met meer dan 2.000 handtekeningen van personeelsleden die tegen waren.”

De bonden wijzen erop dat voor dergelijke maatregelen normaal een strikte procedure geldt. “De wijziging van cao’s betreffende voordelen in natura vereist bijvoorbeeld een meerderheid van 51 procent van de stemmen van vakorganisaties. De nieuwe cao’s over de uurroosters moeten bij meerderheid of zelfs unanimiteit in de ondernemingsraad goedgekeurd worden.” De bonden zijn dan ook van plan om klacht in te dienen bij de sociale inspectie.

Ultimatum

Intussen stellen ze de directie een ultimatum. “Zij krijgt tot vrijdagavond de tijd om de cao’s in te trekken. Zoniet beraden we ons over een actieplan”, aldus Desmet. De bonden voelen zich gesterkt door de duizenden handtekeningen van het personeel.

De directie van AG Insurance is “verbaasd en ontgoocheld over de houding van een aantal syndicale organisaties”, luidt het in een reactie. “Ze stelt vast dat de reacties niet over de inhoud van het voorstel gingen en drukt de hoop uit dat de syndicale organisaties alsnog op basis van de kwaliteit van haar voorstellen het akkoord zullen ondertekenen.”

CAO’s

Het bedrijf bevestigt dat vier CAO’s getekend werden met LBC over een verzekeringspakket voor de werknemers en maatregelen om de balans tussen werk en privé-leven te versterken. Het vernieuwde verzekeringspakket behoort tot de beste regelingen van de markt, aldus de directie. Een derde onderwerp zijn maatregelen om in een beperkte omgeving (zowat 100 personen) en op vrijwillige basis te experimenteren met nieuwe vormen van flexibiliteit die beantwoorden aan nieuwe klantenbehoeften.

Er werd acht maanden onderhandeld, maar toen besliste AG Insurance dat dit niet langer zin had en om in zee te gaan met LBC. De voorstellen werden tijdens infosessies toegelicht aan het personeel.