Dries Mertens gaat nooit naar China en heeft daar een goede reden voor

Dries Mertens was openhartig in het programma ‘God in Napels’ op Eén. De Rode Duivel van Napoli had het onder andere over de Rode Duivels, kinderen, selfies en China. “Ik ga nooit in China spelen” en “Ik ben blij dat ik nog geen kinderen heb”, zei hij onder meer.

Dries Mertens speelt al sinds 2013 voor de Napoli. Na zes maanden moest hij verplicht zijn interview in het Italiaans doen. “Ik nam eerst lessen Italiaans, maar dat was echt vermoeiend dus ik ben er vrij snel mee gestopt en dan ben ik beginnen luisteren in de kleedkamer naar mijn ploeggenoten”, legt hij uit.

Wat opvalt is dat Mertens gedurende de hele aflevering wordt lastig gevallen door fans die een selfie willen met hem. Zelf gaat hij er goed mee om. “Ik weiger bijna nooit selfies omdat ik het een eer vind dat mensen met mij een foto willen, maar soms is het wel vermoeiend. Napels heeft één miljoen inwoners en ik denk echt dat ik al met elke inwoner op de foto sta, maar die beginnen nu gewoon een tweede foto te maken”, zegt de aanvaller van Napoli. “Het gekste dat ik al meemaakte op vlak van supporters was na de match tegen Juventus die we wonnen met 0-1. Onze bus kon een tijdlang niet door de mensenmassa heen. De supporters waren echt in een roes.”

Rode Duivels en China

Verder heeft hij het ook over de Rode Duivels. “De filosofie van de Duivels en hoe België moet spelen, daar moet eigenlijk al van bij de jeugd meer aandacht worden aan besteed. Nu is het heel moeilijk om dat er nog in te krijgen.”

Over voetballen in China zei hij het volgende: “Ik ga nooit in China spelen, want Kat wilt echt niet naar China. Maar ik snap ergens wel de keuze om daar een tijdje te gaan spelen. Je kan daar gewoon op twee jaar tijd even veel verdienen als tijdens de rest van je carrière.

Hij vertelt ook nog dat hij blij is dat hij op dit moment nog geen kinderen heeft. “Soms zijn de kindjes van mijn broer hier op bezoek en die willen om zeven uur ’s ochtens al spelen. Dat voel ik dan daarna wel aan mijn benen op training. Daarom denk ik echt dat het helpt om geen kinderen te hebben om zo blessures te voorkomen.”