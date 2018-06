Gelieve op te nemen in uw kiesprogramma: “Meer schaduw”

De Stichting tegen Kanker vraagt de hulp van gemeentebesturen in de strijd tegen huidkanker. Concreet moeten zij meer beschutting voorzien in en rond openbare plaatsen voor kinderen, zoals parken, sportvelden en speelplaatsen. “Want schaduw beschermt beter dan kledij en zonnecrème”, zegt de Stichting.

Er zijn verkiezingen in aantocht, en dus beraden politici en partijen zich over hun programma. Voor de Stichting tegen Kanker de gelegenheid om zes suggesties te doen. Het opvallendste advies is gericht aan lokale politici. Concreet zouden er meer schaduw­zones moeten komen rond speelpleinen en sportvelden, en op speelplaatsen.

“Als een nieuw park wordt aangelegd, of een kinderopvang of school vraagt goedkeuring voor de renovatie van zijn buitenruimte, dan kan de stad vragen om voldoende schaduw te voorzien”, zegt experte Brigitte Boonen. “Er is vaak niet genoeg beschutting. Scholen bijvoorbeeld hebben bankjes staan op de koer waar leerlingen mogen lunchen bij mooi weer. Dikwijls staan die in de volle zon. Met een luifel, afdak of boom los je dat makkelijk op.”

Het klopt dat schaduw de beste bescherming biedt, zegt dermatoloog Thomas Maselis, die al twintig jaar strijdt tegen huidkanker. Hij noemt de vraag om meer beschutting logisch en zinvol. “Schaduw staat op één, dan pas kledij en dan pas zonnecrème.” Veel mensen gebruiken te weinig zonnecrème en voor sommigen is het een excuus om uren te liggen bakken. “Nochtans vergroot elke verbranding op termijn het risico op huidkanker. Als we onze kinderen, wiens huid gevoeliger is, nu goed beschermen, dan plukken we daar binnen 30 of 40 jaar de vruchten van.”

Vitamine D

Geen enkele vorm van kanker is zo fel in opmars in ons land als huidkanker. Elk jaar krijgen 37.000 Belgen (of meer dan 100 per dag) de diagnose. Volgens de laatste cijfers sterven jaarlijks zo’n 430 Belgen aan de ziekte. Zo goed als alle huid­kankers zijn het gevolg van overdreven blootstelling aan uv-straling. Verbranding dus.

Moeten we onze kroost dan de hele zomer lang de schaduw in duwen? “Absoluut niet”, zegt Maselis. “Buitenkomen mag, het moet zelfs. Het gaat erom dat kinderen zich niet verbranden door te lang onafgebroken in de zon te zitten of te spelen. Voor de aanmaak van vitamine D volstaat een klein halfuur. Daarna valt de productie stil.”