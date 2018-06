Googelt u CD&V, dan krijgt u reclame voor... N-VA

N-VA, Open VLD en CD&V vormen dan wel ­samen een regering, op het internet zijn ze volop bezig elkaars kiezers in te pikken. Het nieuwe strijd­toneel is Google. Wie bijvoorbeeld de standpunten van CD&V of Open VLD zoekt, krijgt een advertentie van N-VA in de plaats. “Dat is alsof je in de echte wereld elkaars affiches zou overplakken.”

Stel: u wil via Google meer weten over het programma van CD&V. U tikt de zoekterm “CD&V standpunten” in, en tot uw ver­bazing verschijnt bovenaan de lijst resul­taten een site die verwijst naar N-VA. Alleen een klein groen blokje met de term “adv” verraadt dat N-VA Google heeft betaald om helemaal bovenaan te eindigen.

Het lijkt misschien niet netjes, maar alle politieke partijen experimenteren met de techniek. En dat geeft opvallende combinaties. N-VA en Open VLD lijken voor de volgende verkiezingen vooral bij CD&V kiezers te willen wegsnoepen. Zo verscheen de voorbije dagen bij de zoekterm “CD&V standpunten” zowel een advertentie van N-VA als een advertentie van Open VLD. Ook de combinaties van “verkiezings­programma” en “partijprogramma” met “CD&V” leiden naar N-VA. Overigens: ook bij “Open VLD standpunten” krijg je een advertentie van N-VA.

Die advertenties verschijnen (nog) niet consequent, en het hangt er ook vanaf of je een computer of een laptop gebruikt. Zo liet Open VLD vorige week nog advertenties verschijnen, maar gisteren waren die niet meer te zien. N-VA past de techniek veruit het meest toe, en doet daarmee haar reputatie van digitale voorloper alle eer aan. Opvallend is dat die partij wel mensen viseert die informatie zoeken over coalitiepartners Open VLD en CD&V, maar bijvoorbeeld niet over Vlaams Belang, in het verleden nochtans een belangrijke visvijver voor N-VA.

N-VA-woordvoerder Bram Bombeek bevestigt dat onderscheid, maar wil verder niet in de kaarten van de partij laten kijken. “Wij gebruiken adwords, net als de andere par­tijen”, laat hij weten. Maar de andere partijen doen het wel een pak minder. Open VLD zit in een testfase, en ook CD&V laat weten het systeem voor­lopig nog te “verkennen en testen”.

De digitale versie van de folder

“Vanuit marketing-standpunt zou ik nochtans niet twijfelen”, zegt Angelo Callant, zaakvoerder van communicatiebureau Shortcut. “Je moet dit gewoon doen. Iedereen gebruikt Google. En wie wil communiceren moet nu eenmaal aanwezig zijn waar de mensen zijn. Eigenlijk is dit niks anders dan de digitale versie van de folder in de brievenbus. Alleen is het efficiënter en beter voor het milieu. En het komt vriendelijker over. De vraag is alleen of het maatschappelijk wenselijk is dat de partijen zich zo rechtstreeks tot elkaars kiezers richten.”

“Het is niet verboden om elkaar kiezers af te snoepen”, reageert Peter Van Aelst, specialist politieke communicatie (Universiteit Antwerpen). “Maar het zou niet slecht zijn dat partijen afspraken zouden maken over wat kan en niet kan in digitale campagnes. Want nu is er een wildgroei, en het evolueert ontzettend snel.”

Over de Google-advertenties wil hij geen definitief oordeel vellen. “Ik zou het wel niet vergelijken met de flyers in de bus. Dit is eerder de digitale variant van elkaars affiches overplakken. Dat gebeurde vroeger al, en nu op het internet ook.”