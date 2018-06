Nooit meer ruzie over wie aan het raampje mag zitten

In het vliegtuig aan het raampje mogen zitten: er wordt om geruzied. In de toekomst kan iedereen van het uitzicht genieten. Op een projectiescherm weliswaar. Dat is het plan van vliegtuigmaatschappij Emirates Airlines, dat komaf maakt met de ramen. “Zo worden de toestellen zuiniger.”

“Raam of gangpad?” Voor passagiers van Emirates Airlines wordt die vraag binnenkort irrelevant. Voor topman Tim Clark zijn raamloze vliegtuigen de toekomst. De maatschappij heeft nu al een aantal Boeings 777-300ER waar de businessclass uitgerust is met een livestream en projectieschermen.

“Stel je een vliegtuigromp voor die aan de buitenkant geen ramen heeft”, zei Clark in Britse media. “Als je instapt, zijn er opeens wél ramen. Dat is veel beter, want ramen zijn de structurele zwakte van vliegtuigen.”

“Voor constructeurs zijn raamloze vliegtuigen inderdaad fantastisch”, zegt luchtvaartexpert Joris Melkert (TU Delft). “Ramen maken in een stevige romp is een nachtmerrie voor vliegtuigbouwers. Eerst moeten ze een stevige constructie bouwen, om er nadien gaten in te maken en die op te vullen met plexiglas. De constructie rond de ramen moet dan opnieuw verstevigd worden.”

Die verstevigingen wegen heel veel. En hoe meer gewicht, hoe meer brandstof nodig is. “Het gewicht van het vliegtuig zal dus verminderen door de ramen te verwijderen”, aldus Clark. “De toestellen zullen sneller kunnen vliegen en toch minder verbruiken.”

Vast in een donkere doos

Klinkt goed, maar niet iedereen is overtuigd. “Die ruiten zijn er niet alleen voor het uitzicht”, zegt Melkert. “Denk maar aan het opstijgen en landen. Dan vraagt het cabinepersoneel altijd om de luikjes omhoog te doen, zodat je naar buiten kan kijken. Mocht er iets fout gaan, kunnen passagiers zo het onderscheid maken tussen boven en beneden.”

Ook voor evacuaties zijn de ramen nodig. “Als de rechtermotor brandt, moet je langs de linkerkant evacueren. De technologie kan uitvallen, en dan heb je geen livestreambeelden meer en zit je in een donkere doos.”

Bovendien zijn vliegtuigen voor mensen vaak al niet de favoriete plaats om enkele uren door te brengen. “Het ruimtegevoel kan toenemen door de schermen”, zegt Melkert. “Maar daar kan wel hoogtevrees voor in de plaats komen.”

De Europese luchtvaartregulator EASA ziet ­alvast “geen onoverkomelijke veiligheidsproblemen in de plannen van EA in vergelijking met vliegtuigen die wel nog ramen hebben.”