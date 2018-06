Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Wingene - Ruben Wauters (26), een trucker van de Zwevezeelse transportfirma VM Trans, is woensdagavond overleden in Berendrecht. Zijn lichaam werd aangetroffen op de parking waar hij pauze hield. De nabestaanden blijven achter met veel vragen.

Het levenloze lichaam van Ruben Wauters, die van Eeklo afkomstig is, maar in Zwevezele logeerde, werd woensdagavond met ernstige verwondingen gevonden op de Total-parking langs de Antwerpsebaan in Berendrecht ...