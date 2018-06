Transferdrukte bij Club Brugge: twee jonge talenten komen, ook Argentijnse verdediger in beeld

De Argentijnse verdediger Marcos Senesi is in beeld bij Club Brugge. Foto: AFP

Na Mats Rits legt Club Brugge nog twee aanwinsten vast. Terwijl gisteren de komst van de Nigeriaan Arnaut Groeneveld werd ­afgerond, tekent vandaag ook Siebe Schrijvers voor de landskampioen.

Jong, al dan niet Belgisch talent met progressiemarge: dat is waar Club Brugge momenteel zijn geld aan spendeert op de transfermarkt. Gisteren werd de komst van Arnaut Groeneveld (21) afgerond, een jonge Nederlander met Nigeriaanse roots. Hij tekende voor vier seizoenen. Groeneveld, opgeleid door PSV, tekende afgelopen seizoen voor 13 goals en 17 assists bij de Nederlandse tweedeklasser NEC. “Ik had heel wat aanbiedingen, maar heb bewust gekozen voor Club Brugge”, vertelt Groeneveld op de website van Club. De rechtsvoetige flankaanvaller ­debuteerde in maart nog met een doelpunt voor Jong Oranje tegen... België.

Vandaag legt de landskampioen in principe al zijn derde zomeraanwinst vast: Siebe Schrijvers, aanvoerder van de Belgische beloften. Club telt 3 miljoen euro neer, zonder bonussen. Net als Groeneveld tekent hij een contract tot 2020.

De 21-jarige schaduwspits voetbalde veertien jaar voor Genk en debuteerde er zelfs op zijn zestiende. Zijn contract loopt volgend seizoen evenwel af en bijtekenen vond Schrijvers geen optie. Na een succesvolle uitleenbeurt aan Waasland-Beveren – negen goals, negen assists – kwam hij na de komst van Philippe Clement te weinig aan spelen toe. Schrijvers, gesolliciteerd door alle Belgische topclubs, klokt af op 16 goals en 15 assists in 131 duels voor Genk.

Argentijnse verdediger in beeld

Nu de transfer van Schrijvers is afgerond, wil Genk met Club gesprekken opstarten over middenvelder Sander Coopman, afgelopen seizoen verhuurd aan Zulte Waregem en een oude bekende voor Philippe Clement. Nog aan de uitgaande kant wordt Wesley (21) genoemd bij ­Lazio. Concrete aanbiedingen zijn er nog niet maar bij een goed bod zal Club de Braziliaan niets in de weg leggen.

Verder is ook de Argentijnse belofteninternational Marcos Senesi in beeld bij Club. De 21-jarige verdediger van San Lorenzo, ook genoemd bij Everton en Tottenham, geldt als een potentiële vervanger voor Denswil (die graag wil vertrekken) en Mitrovic (aankoopoptie van 4,5 miljoen euro bij Besiktas nog niet gelicht).