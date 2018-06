Voorzitter Belgische voetbalbond houdt zich niet in: “Als Wilmots op de bond kwam, was het boel”

Gérard Linard (75) beleeft straks zijn eerste en laatste WK als bondsvoorzitter. Maar dat maakt zijn ambitie er niet minder om: beter doen dan op het vorige WK en EK. Hij droomt zelfs van een WK zoals Johan Cruijff en Oranje dat in 1974 speelden. Terwijl hij op 15 juni moet trachten herkozen te raken, timmeren de Duivels in Rusland aan hun weg naar de finale. “Dat zou een droom zijn”, aldus Linard, die door een tragedie nog werkt als een bezetene.

De bondsvoorzitter is 75 jaar, zelfs in de voetbalbond heb je dan de pensioenleeftijd al bereikt. Om de continuïteit te verzekeren, is hem nog gevraagd om er een jaartje bij te doen. Maar de Vlaamse amateurs ...