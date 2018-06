COMMENTAAR. “Het gif erin pompen, dat bleef bij deze Rode Duivels te lang achterwege. Geef De Bruyne nu de ruimte”

België werd in 1980 Europees vicekampioen met Jean-Marie Pfaff, Eric Gerets, Walter Meeuws, Michel Renquin, Wilfried Van Moer en René Vandereycken. Ze koppelden hun voetbalkwaliteiten aan een grote winnaarsmentaliteit. Op het WK 1986 waren daar weer Pfaff, Gerets en Renquin, maar intussen ook de volwassen Jan Ceulemans, Lei Clijsters, Michel De Wolf, Frank Vercauteren, Hugo Broos. Bij ieder van hen, ook bij de jongeren Stéphane Demol en Patrick Vervoort, zat het mes tussen de tanden. Ze voetbalden alsof ze thuis tien hongerige mondjes hadden te voeden. Gerets heeft ­Enzo Scifo eens in de kleedkamer tegen de muur geplakt omdat hij de code doorbrak. Echt gebeurd. Gerets was een leider.

We leven in een andere tijd. De huidige voetbal­generatie zit er warmpjes in en heeft alleen nog het eigen palmares om voor te voetballen. Winstpremies, zeker bij de nationale ploeg, maken allang niet ...