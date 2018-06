CLUBNIEUWS. AA Gent wil aanvaller van Liverpool, Genk vangt stevig bedrag voor verdediger

Racing Genk staat op het punt verdediger Omar Colley te verkopen. AA Gent ziet in Liverpool-aanvaller Taiwo Awoniyi een potentiële versterking voor de aanval. Al uw clubnieuws van de dag.

RACING GENK

Behalve Siebe Schrijvers staat Genk ook op het punt om verdediger Omar Colley te verkopen. Een akkoord met Sampdoria is niet meer veraf. Volgens Italiaanse bronnen betaalt de club van Dennis Praet zeker 7,5 miljoen, plus 2 miljoen euro bonussen. Daarvan gaat zeker een miljoen naar het Zweedse Djugardens, waar Colley twee jaar geleden werd weggeplukt. De 26-jarige Gambiaan wordt zo de vijfde verdediger in vijf jaar die Genk voor een mooie som verlaat. Kara Mbodj (Anderlecht), ­Kalidou Koulibaly (Napoli), Christian Kabasele (Watford) en Timothy Castagne (Atalanta) gingen hem voor.

Genk kan vandaag nog een uitgaande transfer afronden. Flankaanvaller Manuel Benson (21) wordt voor één jaar verhuurd aan Waasland-Beveren. De laatste details worden afgerond.

AA GENT/MOESKROEN

AA Gent ziet in de Nigeriaanse aanvaller Taiwo Awoniyi (20) een potentiële versterking voor de aanval. Awoniyi werd afgelopen seizoen door ­Liverpool uitgeleend aan Moeskroen, waar hij met zijn kracht, snelheid en balvastheid indruk maakte en tien doelpunten maakte. Moeskroen had hem graag ook komende seizoen gehuurd, maar Les Hurlus kregen te horen dat ook AA Gent zich manifesteert bij Liverpool. Awoniyi kan opnieuw verhuurd worden, zonder aankoopoptie.

STVV

STVV heeft zijn eerste aanwinst beet. Duckens Nazon (24), een in Frankrijk geboren Haïtiaanse international, komt over van Wolverhampton. Hij tekent een contract voor drie seizoenen. De 1,81 meter grote Nazon scoorde het voorbije seizoen tien keer in uitleenbeurten aan Coventry en Oldham.

Met de komst van Nazon is de kans klein dat STVV nog poogt om Akpom en Vetokele opnieuw te huren. Hun dossiers zijn echter nog niet van de baan. Dat is wel het geval voor de Grieken Kitsiou, Charisis en Goutas. Zij blijven zeker niet, wegens te duur. Na Nazon wordt Ibrahima Sory Sankhon, een Gui­nese middenvelder, wellicht de volgende aankoop. De piste Omar Aboud, de Keniaanse linksachter, lijkt afgesprongen.

ANDERLECHT

Volgens Paraguayaanse media keert Nicolas Frutos (37) terug naar zijn oude werkgever. Hij tekent voor twee jaar als jeugdcoördinator bij Olimpia.

WAASLAND-BEVEREN

Waasland-Beveren is eruit met het Portugese Rio Ave over de transfer van Jonathan Buatu. Metz deed een bod op Laurent Jans, dat niet werd aanvaard.

KV MECHELEN/KV OOSTENDE

De Nederlandse doelman Michael Verrips (21) is op weg naar KV Mechelen, wat de deur definitief zou openzetten voor het vertrek van Colin Coosemans naar KV Oostende.

EUPEN

De Spaanse centrale verdediger Xavi Molina (31) ­tekende tot 2020 bij Eupen. Molina komt transfervrij over van de Spaanse tweedeklasser Gimnastic.

ZULTE WAREGEM

Zulte Waregem versterkte zijn beloftenkern met verdediger Maxime Thiel (16) van Standard.