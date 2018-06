Karel Van Eetvelt wordt nieuwe voorzitter van VDAB

Karel Van Eetvelt, de topman van de bankenfederatie Febelfin, wordt de nieuwe voorzitter van de Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) stelt zijn benoeming vandaag,vrijdag, voor aan de Vlaamse regering, bericht De Tijd.

Van Eetvelt (52) was lange tijd de topman van de zelfstandigenorganisatie Unizo. In die hoedanigheid maakte hij onder meer deel uit van de Groep van Tien, het federale overlegorgaan van de sociale partners. Vorig jaar stapte Van Eetvelt verrassend over naar Febelfin.

In de raad van bestuur van de VDAB, die volledig uit vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers bestaat, vervangt hij Jef Roos als voorzitter. In 2010 volgde die laatste de N-VA’er Danny Pieters op als voorzitter van de VDAB. Dat mandaat wil de 75-jarige Roos om gezondheidsredenen beëindigen.

Volgens het jongste jaarverslag van de VDAB verdient de voorzitter 5.000 euro per jaar en een vergoeding van 500 euro per vergadering.