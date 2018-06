Binnenkort heeft België een zitje in de VN-Veiligheidsraad. Maar hebben we daar dan ook echt iets te zeggen?

Er zijn maar twee kandidaten (Duitsland en België) voor twee zitjes, dus de stemming vandaag in New York is niet meer dan een formaliteit. Ons land mag na een jarenlange campagne tijdelijk aanschuiven in de VN-Veiligheidsraad, het hoogste orgaan van de wereldpolitiek. Maar hebben we daar ook echt iets te zeggen? Voormalig buitenlandministers Karel De Gucht, Mark Eyskens en Willy Claes hebben het zelf al mee­gemaakt, en geven antwoord.