Geen zee bevat meer plastic dan de Middellandse Zee

Het Wereldnatuurfonds (WNF) trekt aan de alarmbel over de Middellandse Zee. Dat is nu al de meest met plastic vervuilde zee op onze planeet, maar door de vele toeristen zal de situatie komende zomer alleen maar erger worden. Dat blijkt uit een nieuw rapport.

Het grootste probleem is microplastic, erg kleine deeltjes plastic die in de natuur te vinden zijn. De Middellandse Zee telt slechts 1 procent van het water op aarde, maar er zou wel 7 procent van al het zwervende microplastic in te vinden zijn. Ter vergelijking: de drijvende vuilnisbelt in het Noorden van de Grote Oceaan, die wel eens ‘plasticsoep’ genoemd wordt, bevat bijna vier keer minder niet-afbreekbare kunststofdeeltjes dan de Middellandse Zee.

Oorzaken voor het plasticprobleem vind je vooral in het slechte afvalbeheer in landen als Turkije, Spanje, Italië, Egypte en Frankrijk, die de zee omgeven. Rond de Middellandse Zee wonen 150 miljoen mensen, en doorheen het jaar komen daar nog eens 320 miljoen vakantiegangers bij. Die laatsten zijn volgens het rapport verantwoordelijk voor een toename van 40 procent van de hoeveelheid plastic in de zee.

Er wordt dan ook heel erg in de richting van de toeristen gekeken om het probleem op te lossen. Als zij al opletten met het achterlaten en in het water gooien van plastic, wordt al een stap vooruit gezet. Maar dat is niet genoeg, zegt Heike Vester van het Duitse WNF bij Nu.nl. “Er moet een mondiale oplossing komen”, aldus Vester. “Er moet ook voor de oceaan een akkoord van Parijs komen, waarin de vervuiling van de wereldzeeën aan banden gelegd wordt. De structuur van afvalscheiding, verwerking en recyclage moet drastisch verbeteren in Europa.”

Het plastic is dramatisch voor het leven in de zee, want vele tientallen soorten van vissen, zeevogels, dolfijnen en schildpadden dreigen te stikken. Dat is de voorbije maanden al veelvuldig gebleken uit de vele foto’s die opduiken.

