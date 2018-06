Ploegmaat van Ronaldo zwengelt de geruchten over Neymar en Real Madrid aan met enkele rake quotes

Blijft hij of blijft hij niet? Met die vraag loopt zowat de ganse voetbalwereld rond sinds Cristiano Ronaldo na de Champions League-finale nogal geheimzinnig deed over zijn toekomst. Ploegmaat bij Real Madrid Marcelo liet op een persconferentie van Brazilië zijn licht schijnen over de situatie.

Nadat hij zijn vijfde Champions League won, zorgde Ronaldo voor ophef met de volgende woorden over zijn toekomst. “Het is niet het moment om het daarover te hebben. Binnen een paar dagen kom ik met meer nieuws. Het was fijn om bij Real Madrid te spelen. Ik voel me hier goed in Madrid, maar ik zal binnen een paar dagen spreken.”

Sindsdien heeft de Portugees nog steeds geen duidelijkheid gebracht over zijn toekomst, maar zijn er wel enkele dingen gebeurd. Zo was hij niet aanwezig op de fotoshoot voor de nieuwe shirts van Real, nam Zinédine Zidane ontslag als trainer van Los Blancos en beweerde de Portugese krant Record dat CR7 beslist heeft om de Spaanse topclub te verlaten.

Marcelo. Foto: Photo News

“Neymar zal op een dag voor Real spelen”

Uiteindelijk weet enkel Ronaldo zelf hoe de vork aan de steel zit, maar ploegmaat Marcelo liet op een persconferentie van het Braziliaanse nationale elftal wel enkele opvallende quotes noteren.

“Cristiano is niet de eigenaar van Real Madrid”, aldus de linksback. “Als de voorzitter iemand wil binnenhalen, zal hij dat ook doen. Als Ronaldo blijft, dan komt Neymar niet? We willen allemaal dat Ronaldo blijft én onze deur staat wagenwijd open voor Neymar. Madrid vindt altijd de beste spelers en ik ben er zeker van dat Neymar op een dag voor Real zal spelen.”

De Braziliaan kreeg ook de vraag of Neymar de Gouden Bal zou kunnen winnen. “Ik begrijp nog altijd niet hoe die verkiezing werkt”, zegt Marcelo. “Win je die trofee nu omwille van de prijzen die je gewonnen hebt, het seizoen dat je gespeeld heeft of hoe goed je bent als speler? Voor mij is Ronaldo de beste ter wereld op dit moment, maar ik twijfel er niet aan dat Neymar even goed zal worden.”