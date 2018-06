Oostenrijk sluit zeven moskeeën en wijst “door buitenland gefinancierde” imams uit

Oostenrijk gaat zeven moskeeën sluiten en meerdere imams uitwijzen die betaald worden vanuit het buitenland. Dat heeft de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz bekendgemaakt. De maatregels maken deel uit van de strijd tegen de “politieke Islam”.

De beslissing, zo legde Kurz uit, houdt verband met een controversieel toneelstuk dat kinderen opvoerden in een van de grootste moskeeën van Wenen. Gekleed als soldaten speelden ze een belangrijke slag na uit de Ottomaanse geschiedenis.

De foto’s van de reconstructie van de Slag om Gallipoli werden eerder deze maand gepubliceerd door het linkse weekblad Falter. Ze veroorzaakten onrust bij alle politieke partijen. Op de afbeeldingen stonden jonge jongens in camouflagekledij, die in rijen opgesteld stonden. Ze brachten een militaire groet en zwaaiden met Turkse vlaggen.

De moskee wordt beheerd door de Turkse Islamitische Unie van Oostenrijk, die rechtstreeks verbonden is met rechtstreeks verbonden met het Turkse Presidium voor Godsdienstzaken (Diyanet).

“Parallelle samenlevingen, de politieke islam en radicalisering hebben geen plaats in ons land”, zei het hoofd van de Oostenrijkse regering tijdens een persconferentie.

Islamwet

De Oostenrijkse regering, samengesteld uit de conservatieve ÖVP en de rechtse FPÖ, had de zogenaamde Islamwet al langer ingevoerd. Volgens de regering is die wet er gekomen om de integratie van moslims - ongeveer 600.000 in Oostenrijk - te verbeteren. De jongste jaren doken vaker berichten op van financiering voor imams van fundamentalistische figuren en organisaties uit het buitenland.

De 31-jarige Kurz won de verkiezingen van 15 oktober in Oostenrijk. De nieuwe Oostenrijkse regering kwam tot stand midden december, maar lag al vanaf het begin onder vuur. Zo kwamen er begin januari al ruim 80.000 mensen op straat om te betogen tegen wat zij de “racistische, extreemrechtse en neofascistische neigingen” van de regeringspartijen noemen.