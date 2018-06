Man lost vier geweerschoten op appartementsgebouw en vlucht

Wevelgem - Een merkwaardig schietincident in Wevelgem donderdagavond. Een man in een bestelwagen opende plots het vuur op een appartementsgebouw in de Koperdraadstraat. Getuigen zagen de dader wegvluchten in een witte bestelwagen.

Een bewoonster uit de straat had de witte bestelwagen al een half uur voor het incident zien staan in de straat. Iets na 19 uur werd de hele buurt plots opgeschrikt door vier knallen. De bestuurder van de bestelwagen had een pistool genomen en schoot vier keer in de richting van de toegangsdeur van een appartementsgebouw.

(lees verder onder de foto)

Foto: gsd

De dader vluchtte onmiddellijk weg met zijn voertuig. De bewoners van het gebouw verwittigden de politie.

Wat de bedoeling was van de schutter, was donderdag nog een groot vraagteken. De dader stond mogelijk iemand op te wachten, maar toen hij het vuur opende, was er niemand in de buurt. Het leek alsof hij gewoon naar het gebouw schoot. Niemand raakte dus gewond en ook niemand heeft een flauw idee voor wie de dader gekomen was. In het moderne pand wonen hoofdzakelijk senioren en enkele jongere koppels. Er waren nog geen noemenswaardige problemen geweest. “Geen enkele bewoner is bekend bij de politie”, aldus het parket. “Er wordt dus niet uitgegaan van een afrekening binnen het criminele milieu.”

De politie verzegelde de toegang tot het gebouw een hele poos. Het lab van de federale politie kwam een sporenonderzoek doen. In totaal troffen ze vier kogelinslagen aan. Een kogel sloeg een gat in de muur vlak naast de deur. Drie andere inslagen belandden in de trap voor de deur. Op straat en het voetpad vonden de agenten ook de hulzen. Het parket heeft de camerabeelden uit de omgeving opgevraagd.

Getuigen konden het voertuig en de dader beschrijven aan de politie. Rond middernacht werd de straat weer vrijgegeven.

Foto: gsd