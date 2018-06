Twee Belgen zwaargewond na crash met Vespa in Malta

Twee Belgen zijn betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeluk in Malta. Het ongeval deed zich donderdag voor in Marsa omstreeks 7.40 uur ’s avonds, aldus de lokale politie. Een man verloor er de controle over zijn Vespa en crashte.

Het ongeval deed zich voor in de buurt Albert Town, op Aldo Moro Road in het Maltese Marsa. Een Belgische man (51), die in Marsaskala woont, verloor er de controle over het stuur van zijn Vespa en crashte. De bestuurder en zijn passagier, een Belgische vrouw (51) en ook woonachtig te Marsaskala, werden met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Een lokale functionaris heeft verschillende experts aangesteld om het ongeval verder te onderzoeken.