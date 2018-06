Professor ontdekt hoe de scheve Toren van Pisa door de eeuwen heen tal van aardbevingen kon overleven

Door een vergissing bij de constructie staat de Toren van Pisa al eeuwenlang enkele graden uit het lood. Desondanks staat de twaalfde-eeuwse klokkentoren er nu nog altijd, meer nog: de beroemde toren wist zelfs al meerdere aardbevingen te overleven. Hoe dat mogelijk is? Eén professor zocht én vond het antwoord.

Niet lang nadat de architecten Guglielmo en Bonanno Pisano in 1173 aan de bouw waren begonnen, beseften ze dat ze een foutje hadden gemaakt. Onverwacht zachte grond deed de klokkentoren al snel overhellen, waarna de constructie werd stopgezet. Pas honderd jaar later werd er een nieuwe poging ondernomen maar het was pas in 1372 dat de 55,85 meter hoge toren werd afgewerkt. Enig probleem: het ding stond nog altijd scheef. Zo’n 5,5 graden uit het lood, al werd die hellingsgraad sinds de restauratie van 2001 teruggebracht tot 3,99 graden.

Een historische vergissing, maar wel eentje die ertoe leidde dat het volledige Piazza dei Miracoli (het ‘Plein der Wonderen’ waartoe de klokkentoren behoort) in 1987 werd opgenomen op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Tot vandaag is de Toren van Pisa een van de meest bezochte toeristische attracties van Italië. De kans is groot dat u ook al een foto heeft waarop u doet alsof u de toren ondersteunt (of net een extra duwtje geeft).

Vier zware aardbevingen

Niet alleen toeristen zijn er echter door gefascineerd, ook de wetenschap is al jaren in de ban van het opmerkelijke bouwwerk. Hoe kon zo’n onstabiele constructie eeuwenlang overeind blijven? Twee wereldoorlogen, een bezoekje van miljoenen toeristen en sinds 1280 minstens vier zware aardbevingen. Een daarvan had zelfs een kracht van meer dan 6,0 op de Schaal van Richter. De Toren van Pisa overleefde het allemaal.

Hoe kan dat? Een team wetenschappers onder leiding van George Mylonakis, een Griekse professor gespecialiseerd in geotechniek, vond het antwoord. Alles is te verklaren door - de wel heel gespecialiseerde term - “dynamische grondstructuurinteractie”. “De hoogte en de stijfheid van de toren in combinatie met de zachte fundering leiden ertoe dat de toren veel minder onderhevig is aan de schokken en vibraties van aardbevingen. Eenvoudig gezegd: de Toren van Pisa wordt minder hard door elkaar geschud. Je kan ironisch genoeg stellen dat de instabiliteit van de toren ertoe leidt dat hij stabieler is tijdens bevingen”, besluit Mylonakis.