Ontsnapte psychiatrisch patiënt die thuisverpleegster doodsloeg “is gevaarlijker dan dader aanslag Luik”

Houthalen-Helchteren / Kinrooi / Heusden-Zolder - In de Hasseltse correctionele rechtbank is vrijdag het proces gestart van de 48-jarige Lahcen L. uit Houthalen, die op 11 februari 2016 de 54-jarige thuisverpleegster Lisette Meerten uit Kinrooi met een houten paal doodmepte. Kort ervoor was hij met geweld ontsnapt uit de psychiatrische afdeling van het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder. Er kwamen vrijdag uit zijn mond bitter weinig antwoorden op de vele vragen van de rechtbank over wat er die bewuste dag allemaal gebeurd is. Hij kan zich zo goed als niets meer herinneren. De advocaat van de nabestaanden van Meerten noemt de man “gevaarlijker dan de dader van de aanslag in Luik”.

Lahcen L. wist wel nog dat hij uiteindelijk in het politiebureau zat na zijn arrestatie. De rechtbank vroeg zich af of hij niet probeerde om de feiten te vergeten. “Ik weet het niet meer, maar ik probeer het ook te vergeten,” verklaarde hij. In het ziekenhuis ontstond een schermutseling waarbij hij met een balpen een hoofdverpleger en een verpleegster verwondde. Hij gooide een brandblusser door een venster om buiten te geraken. Aan de ziekenhuisparking rukte hij twee houten palen uit de grond. Dan drong hij gewapend met een paal op de Dennenweg in Heusden-Zolder de woning van een 78-jarige vrouw binnen die met haar gehandicapte dochter samenwoonde. De bejaarde dame werd eerst buiten westen geslagen.

Met de houten paal ging hij vervolgens de 49-jarige gehandicapte dochter en de 54-jarige thuisverpleegster Lisette Meerten te lijf. Na de slagen belandde de dochter in een coma. Ze lag tot einde maart 2016 in het ziekenhuis. De verpleegster, die eerst haar autosleutels aan Lahcen had afgegeven, bezweek aan haar verwondingen. Hij reed echter niet weg met de auto van Meerten.

Lahcen wilde nadien op een bedrijventerrein een auto stelen. De eerste diefstal met geweld mislukte. Bij een tweede poging was hij wel succesvol. Met het gestolen voertuig crashte hij tegen de wagen van een 32-jarige vrouw, die ook zwaargewond raakte. Uiteindelijk kon de politie de dolleman inrekenen. Er was eerder al geprobeerd om via de raadkamer de man te interneren. Hij was verslaafd aan drank en drugs. De 21 burgerlijke partijen, het merendeel vertegenwoordigd door advocaat Bert Partoens, zijn tevreden dat het proces uiteindelijk in een openbare terechtzitting plaatsvindt.

“Gevaarlijker dan dader Luik”

Advocaat Bert Partoens, die onder meer de partner en twee dochters van de vermoorde Lisette Meerten vertegenwoordigt, pleitte in de Hasseltse rechtbank dan weer dat Lahcen M. in zijn ogen gevaarlijker was dan Benjamin Herman, de man die vorige week in Luik drie mensen doodde.

“Al in 2003 stond in een psychiatrisch verslag dat hij schijngedrag vertoonde. Hij kon zich anders voordoen dan hij in werkelijkheid was. Het stond in de sterren geschreven dat het bij hem opnieuw ging mislopen. Hij was een tikkende tijdbom”, aldus Partoens.

De advocaat liet vrijdag verstaan dat hij ook een burgerlijke procedure tegen het Sint-Franciscusziekenhuis is gestart, omdat Lahcen niet gefouilleerd werd toen hij via de spoedafdeling in het ziekenhuis werd opgenomen.

Stylo

Hij werd in een aparte ruimte, een soort isoleercel, geplaatst, terwijl hij nog een stylo op zak had. Met die stylo was hij twee verpleegkundigen te lijf gegaan. De advocate van het ziekenhuis sprak van een prikkelarme kamer.

“Rond 6.30 uur gingen zijn broer en buurman met beklaagde naar het ziekenhuis. ‘s Nachts gooide hij thuis alle kleren uit het raam. Zijn moeder lag angstig onder een deken in de zetel. De verpleegster op de spoedafdeling zag meteen dat hij ofwel psychotisch was ofwel onder invloed van drugs. Hij was zeer prikkelbaar en had niet veel nodig om te ontploffen. In september 2012 maakte hij al amok op de spoedafdeling, toen hij uit een isoleercel wilde ontsnappen, “ aldus Partoens.

Twee verpleegkundigen gingen hem vragen of hij ontbijt wilde, maar toen ze de ruimte uitliepen, haalde Lahcen uit. Hij sloeg de verpleegster en met de stylo verwondde hij de verpleger, die aan zijn hoofd gehecht moest worden.

Daarna zette hij zijn tocht verder met de dood van thuisverpleegster Lisette Meerten tot gevolg. Eerst sloeg hij een 78-jarige bewoonster buiten westen. Haar 49-jarige, gehandicapte dochter in een stoel werd ook hard geslagen. Zij belandde in een coma.

“Het is makkelijk achteraf conclusies te trekken, maar het had voorkomen kunnen worden. Al tweemaal was hij geïnterneerd geweest. Hoe was het mogelijk dat deze man nog vrij rondliep? Er zijn veel knipperlichten genegeerd. In 2011 was er sprake van moordneigingen. Hij wil zich voordoen als slachtoffer van heel de maatschappij. Voor deze man is er in het systeem weinig tot geen hulp, “ pleitte Partoens.

Internering

De openbare aanklager vroeg de internering voor de verdachte. Voor zijn ontsnapping was hij twee verpleegkundigen te lijf gegaan. Lahcen M. verklaarde in zijn eerste verhoor bij de onderzoeksrechter dat hij een auto wilde hebben om te vluchten voor de politie in burger, die hem op de hielen zat. Hij wou naar eigen zeggen de vrouwen in het huis aan de Dennenweg enkel bang maken.

Volgens de openbare aanklager was er echter sprake van een intentie tot doden bij de verpleegster en de gehandicapte vrouw. Ook de voorbedachtheid was volgens het parket bewezen. “Mevrouw Meerten kreeg met de houten paal minstens vier krachtige slagen op het hoofd. De gehandicapte vrouw, van wie Lahcen al wist dat ze in een rolstoel zat, kreeg ook nog twee harde klappen te verwerken. De verdediging meent dat er geen voorbedachtheid kan zijn, aangezien hij niet toerekeningsvatbaar zou zijn, maar wij zien het anders. Hij trok die dag een spoor van zinloos geweld. Voor de politie was de schade onoverzichtelijk. Eén iemand was er verantwoordelijk voor, “ aldus de openbare aanklager.

Het openbare ministerie haalde in het requisitoir ook een incident aan, waarbij Lahcen op 16 februari 2016 bij zijn overbrenging naar de raadkamer twee steekwapens op zak had. Die werden bij een fouillering ontdekt. Hij had blijkbaar onderdelen van de celwagen afgebroken, die hij als steekwapen kon gebruiken. Naar eigen zeggen wilde hij er zich mee beschermen tegen andere gedetineerden. Het parket vroeg zich af of hij toen misschien ook weer ontsnappingsplannen had.