Stiefmoeder (18) aangehouden voor moord na dood van Chelsea (2)

Lebbeke - De achttienjarige M.D. uit Lebbeke wordt verdacht van de moord op haar tweejarig stiefdochtertje Chelsea. De raadkamer heeft haar aanhouding daarvoor vrijdagochtend verlengd. “Gezien haar zeer jonge leeftijd vraag ik om in deze zaak de sereniteit te bewaren”, aldus de advocate van de beklaagde. “Mijn cliënte werkt volop mee aan het onderzoek.”

LEES OOK (+). ‘Stiefmoeder’ (18) aangehouden voor dood Chelsea (2): “Ze vormden nog maar twee weken een gezin”

De jonge vrouw woonde amper twee weken in bij haar nieuwe vriend in Lebbeke toen ze vorige week donderdag alleen thuis was met Chelsea, het tweejarig dochtertje van haar partner. In de vooravond belde de vrouw in paniek naar de hulpdiensten. Toen die ter plekke kwamen, was de vrouw in shock. Chelsea ademde niet meer en er was ook geen hartslag. Een dag later overleed het kindje. Tijdens de autopsie werd water in de longen aangetroffen waaruit zou blijken dat het kind op één of andere manier verdronken zou zijn.

Pas maandag werd de achttienjarige M.D. op de rooster gelegd en aangehouden door de onderzoeksrechter. Wat de tenlastelegging precies inhield, werd niet duidelijk gemaakt. De vraag bleef dus open of de verdachte het kindje moedwillig heeft omgebracht of dat het kindje verdronken is in bad, door onoplettendheid.

De raadkamer van Dendermonde besliste vrijdagochtend dat de vrouw werd aangehouden voor moord. “Het gaat hier om zeer dramatische gebeurtenissen”, reageerde Katrien Van der Straeten, de advocate van de beklaagde. “Maar mijn cliënt werkt volop mee aan het onderzoek. Gezien haar zeer jonge leeftijd vraag ik wel om de sereniteit in deze hele zaak te bewaren. Wij zullen voortaan dus geen verdere verklaringen meer afleggen.”