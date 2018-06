Siebe Schrijvers wisselt jeugdclub Genk voor Club Brugge: “Het duurde even maar ik ben blij”

Club Brugge heeft zijn derde zomeraanwinst beet. Siebe Schrijvers, aanvoerder van de Belgische beloften. Club telt 3 miljoen euro neer, zonder bonussen. Hij tekent een contract tot 2022.

LEES OOK: Transferdrukte bij Club Brugge: twee jonge talenten komen, ook Argentijnse verdediger in beeld

De 21-jarige schaduwspits voetbalde veertien jaar voor Genk en debuteerde er zelfs op zijn zestiende. Zijn contract loopt volgend seizoen evenwel af en bijtekenen vond Schrijvers geen optie. Na een succesvolle uitleenbeurt aan Waasland-Beveren – negen goals, negen assists – kwam hij na de komst van Philippe Clement te weinig aan spelen toe. Schrijvers, gesolliciteerd door alle Belgische topclubs, klokt af op 16 goals en 15 assists in 131 duels voor Genk.

“Het duurde even, maar ik ben blij dat mijn overgang in orde is gekomen. Volgend seizoen hoop ik dat we samen heel wat mooie momenten kunnen beleven in de competitie en de Champions League. Ik kijk er al naar uit om de ploeg te leren kennen in de voorbereiding”, reageerde Schrijvers op de website van de Belgische landskampioen.

Racing Genk bedankt de aanvallende middenvelder voor zijn prestaties bij Genk en wenst hem alle succes in zijn verdere voetbalcarrière. "Hij zal voor ons een Genkie blijven, uit onze "groententuin" zoals Sef Vergoossen onze jeugdacademie placht te noemen," beëindigden de Limburgers hun persbericht.