Priester overlijdt nadat hij tijdens doop plots wordt aangevallen door krokodil

In Ethiopië is een priester overleden tijdens een doopceremonie aan de rand van een meer. Omstanders en de politie melden dat er plots een krokodil uit het water, die de pastoor ernstig verwondde.

Het was priester Docho Eshete die zondagochtend een doopceremonie had gepland aan het Abayameer in het zuiden van Ethiopië. Alleen liep die ceremonie waaraan 80 dorpelingen deelnamen helemaal fout. Inwoners en politie vertelden aan BBC Amharic hoe plots een krokodil uit het water spring en de pastoor aanviel. Docho overleed aan de gevolgen van beten op zijn benen, rug en handen.

“Hij doopte de eerste persoon en ging dan verder naar de andere”, vertelt een omstander aan BBC. “Plots sprong een krokodil uit het meer en greep het dier de priester.”

Dorpelingen en vissers deden nog een vergeefse poging de man te redden, maar alle hulp kwam te laat.